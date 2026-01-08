Baltijas balss logotype
Как привлечь птиц к вашей кормушке?

В мире животных
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как привлечь птиц к вашей кормушке?

Я живу на пятом этаже и повесила кормушку для синиц и воробьев, но птицы не прилетают. Как же привлечь их к кормушке? Может, высота не подходит для этих пернатых?

 

Нет, высота не является проблемой. В городских условиях птицы могут прилетать на пятый, шестой и даже седьмой этаж. В первую очередь это касается больших синиц, которые выступают в роли первых разведчиков кормушек. Таким образом, этаж не играет решающей роли.

Гораздо важнее, чтобы рядом находились парк, сквер или хотя бы деревья и кустарники.

Чем ближе природные объекты к вашей кормушке, тем быстрее ее обнаружат пернатые. Однако даже в отсутствии таких объектов птицы в конечном итоге найдут лакомство.

Следует также учитывать еще один момент. При размещении кормушки на высоких этажах необходимо подумать о том, насколько удобно птицам будет залетать в нее и вылетать, а также где они смогут расклевывать корм. Если стены гладкие и отсутствуют жердочки, то птицы не смогут есть на лету, и далеко не все из них смогут удержаться на подоконнике.

Если вы никогда ранее не подкармливали птиц на этом окне, они могут просто не знать, что здесь их ждет еда. Поэтому, если позволяет место, насыпьте немного корма на подоконник. Птицы это заметят и попробуют.

Также можно попробовать включить через приоткрытое окно на смартфоне звук позывки синицы. Этот звук может привлечь внимание синиц и обратить их внимание на кормушку.

Однако весной категорически не рекомендуется включать позывки, так как они могут разрушить птичью пару.

Добавляйте больше семечек в кормушку — это сделает корм более заметным для птиц.

Кроме того, можно подвесить веточку, яркий элемент или даже прикрепить маленькую игрушечную птичку. Все это также будет привлекать внимание пернатых.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

