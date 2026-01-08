Baltijas balss logotype
Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что? 0 1951

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
LETA
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?

Объединение лиц строителей проекта ревитализации Скансте "RR Nord" подало претензию к Рижской думе с требованием выплатить более 2,4 миллиона евро за убытки и неоплаченные работы в ходе реализации проекта и в результате одностороннего расторжения договора Рижской думой, сообщил представитель "RR Nord" Янис Дзинтарс.

По словам строителей, Рижская дума незаконно в одностороннем порядке отказалась от договора в 2022 году, несмотря на то, что большая часть работ на объекте уже была завершена. Расторжение договора произошло по формальным причинам, не соответствующим условиям договора и фактическому положению дел, в то время как о недостатках проекта самоуправление было заранее проинформировано.

Претензия включает в себя невыплаченное вознаграждение за уже выполненные работы, ущерб от приостановки и простоя проекта, а также последствия одностороннего и, по мнению строителей, незаконного расторжения договора.

"На протяжении многих лет муниципалитет знал о недостатках проекта и о фактах, выявленных на месте. Однако вместо решений было бездействие, за которым последовало расторжение договора и невыполнение финансовых обязательств", - говорит Дзинтарс.

Договор на проект ревитализации Сканстес был заключен с компанией "RR-Eko", в которую входили ООО "Riga Rent" (с 2021 года работает под названием "RR Nord"), ООО "Eko osta" и ООО "Baltijas būve". Однако из-за того, что подрядчик не смог предоставить необходимые гарантии выполнения работ, самоуправление в одностороннем порядке отказалось от договора и объявило новый конкурс на выполнение работ в 2023 году.

В результате открытого конкурса договор получило ООО "ACBR".

Общая стоимость работ изначально планировалась в размере почти 16,7 млн евро, часть из которых финансировал Европейский фонд регионального развития. Затем самоуправление несколько раз принимало решение о выделении дополнительных средств на реализацию проекта, стоимость которого превысила 21 млн евро.

После открытия выяснилось, что канализационная система в парке Скансте погружается в ил. При проектировании канализационной системы не были произведены все необходимые расчеты, а на их отсутствие не обратили внимание.

#рижская дума #строительство #компенсация #конкурс #убытки #Скансте
Оставить комментарий

