В Амстердаме произошел взрыв у еврейской школы 0 305

В мире
Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Амстердаме произошел взрыв у еврейской школы
ФОТО: Youtube

В ночь на субботу у еврейской школы в Амстердаме произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал, сообщила мэр Амстердама Фемке Халсема, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Она осудила взрыв у внешней стены школы как "трусливый акт агрессии".

Халсема указала, что в распоряжении полиции есть записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как некий человек устанавливает взрывчатку.

По факту произошедшего начато расследование.

Это произошло после того, как на этой неделе были совершены нападения у синагог в бельгийском городе Льеж и в нидерландском портовом городе Роттердам.

Читайте нас также:
#полиция #взрыв #агрессия
