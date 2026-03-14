В ночь на субботу у еврейской школы в Амстердаме произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал, сообщила мэр Амстердама Фемке Халсема, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Она осудила взрыв у внешней стены школы как "трусливый акт агрессии".

Халсема указала, что в распоряжении полиции есть записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как некий человек устанавливает взрывчатку.

По факту произошедшего начато расследование.

Это произошло после того, как на этой неделе были совершены нападения у синагог в бельгийском городе Льеж и в нидерландском портовом городе Роттердам.