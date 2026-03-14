40 вызовов скорой и 39 тысяч евро: на что просят деньги из резерва? 0 1086

Дата публикации: 14.03.2026
ФОТО: LETA

Министерство здравоохранения просит выделить из средств на непредвиденные случаи 39 355 евро для покрытия расходов на медицинские услуги, оказанные просителям убежища в последнем квартале 2025 года, следует из подготовленной для правительства информации ведомства, сообщает ЛЕТА.

Из запрашиваемой суммы 31 397 евро предназначены для Национальной службы здравоохранения (НСЗ), чтобы компенсировать медицинским учреждениям расходы за оказанную просителям убежища первичную, вторичную амбулаторную и стационарную медицинскую помощь в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

В свою очередь 7958 евро предусмотрены для Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) для покрытия расходов на 40 вызовов скорой помощи к просителям убежища за тот же период.

Из этих вызовов 23 были совершены в центре для просителей убежища «Муцениеки» в Ропажском крае, четыре — в центре размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе, а 12 — в центре для просителей убежища «Лиепна», расположенном в Алуксненском крае. Один вызов также был осуществлён в медицинский пункт интернатной основной школы в Лиепне.

Расчёт основан на прейскуранте СНМП, согласно которому стоимость одного выезда бригады неотложной помощи составляет 198,93 евро, поэтому общая стоимость 40 вызовов достигает примерно 7957 евро.

Как поясняет Министерство здравоохранения, финансирование медицинской помощи просителям убежища в бюджете ведомства не планируется, поскольку невозможно прогнозировать число таких лиц и связанные с этим расходы, на которые влияет и геополитическая ситуация. Поэтому возникшие расходы компенсируются из государственной бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи» в соответствии с фактическими затратами.

Проект распоряжения подготовлен для обеспечения неотложной медицинской помощи и медицинских услуг лицам, которым требуется международная защита в Латвии, как это предусмотрено утверждённым правительством планом действий по приёму просителей убежища.

Читайте нас также:
#здравоохранение #Латвия #СНМП #бюджет #финансирование #мигранты
