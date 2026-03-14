В этом году до 12 марта в дорожно-транспортных происшествиях погибли 15 человек, что на 11 меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Государственной полиции.

В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 118 человек, что на семь больше, чем годом ранее. 326 человек получили серьезные травмы, что на 13 больше, чем в 2024 году, а 3 528 участников дорожного движения получили легкие травмы.

Всего в прошлом году было зарегистрировано 17 818 аварий, что на 203 больше, чем в 2024 году.