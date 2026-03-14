Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С начала года в ДТП погибли 15 человек 0 168

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.03.2026
LETA
Изображение к статье: С начала года в ДТП погибли 15 человек
ФОТО: Unsplash

В этом году до 12 марта в дорожно-транспортных происшествиях погибли 15 человек, что на 11 меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Государственной полиции.

В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 118 человек, что на семь больше, чем годом ранее. 326 человек получили серьезные травмы, что на 13 больше, чем в 2024 году, а 3 528 участников дорожного движения получили легкие травмы.

Всего в прошлом году было зарегистрировано 17 818 аварий, что на 203 больше, чем в 2024 году.

Читайте нас также:
#происшествия #ДТП #травмы #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео