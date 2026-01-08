Baltijas balss logotype
Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США 5 1619

В мире
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США

На состоявшейся во вторник встрече между представителями Дании и Гренландии вспыхнул конфликт, в ходе которого гренландцы заявили о желании вести переговоры с США самостоятельно, а один из представителей острова обвинил Данию в неоколониализме.

Совещание проводилось по видеосвязи и было созвано председателем комитета датского парламента по иностранным делам Кристианом Фрисом Бахом. На нем планировалось обсудить усиление давления США на Гренландию, но на встрече быстро закипели страсти, сообщило датское национальное телерадиовещание DR.

Информированные источники рассказали DR, что некоторые гренландцы были в ярости, а датчане - в шоке. Участники совещания разговаривали на повышенных тонах и обменивались обвинениями.

Особенно разгневанным был глава комитета по иностранным делам и безопасности парламента Гренландии Пипалук Люнге, который обвинил Данию в неоколониализме. Люнге был недоволен тем, что представители правительства Гренландии, которая является самоуправляемой территорией Дании, не были приглашены на другое совещание, состоявшееся тем же вечером, где обсуждались отношения Дании с США.

Утверждается, что представители острова требовали возможности для Гренландии вести прямые переговоры с США. Такое требование потрясло датских представителей, поскольку оно противоречит конституции королевства, согласно которой за внешнюю политику отвечает датское правительство.

"Мы можем сами свободно общаться с другими странами, чтобы нас не держали при этом за руку датские министры", - сказал Люнге DR.

#США #Дания #дипломатия #Гренландия #переговоры #внешняя политика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • lo gos
    lo gos
    8-го января

    Всё идёт по плану

    29
    1
  • Д
    Дед
    8-го января

    Опа! Сейчас Трамп объявит, что каждый регион имеет право на самоотделение и независимость

    30
    1
  • Д
    Дед
    Дед
    8-го января

    И даугавпилчане задумаются о вечном.

    21
    1
  • Д
    Добрый
    Дед
    8-го января

    И от раши останется одна московия

    0
    10
  • АП
    Алексей Попович
    8-го января

    Ха-ха, смешно! И воевать не придёться.

    17
    3
Читать все комментарии

