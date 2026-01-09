Baltijas balss logotype
«Немедленно!» Каллас жестко отреагировала на удар «Орешником» по Украине 8 5395

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Немедленно!» Каллас жестко отреагировала на удар «Орешником» по Украине
ФОТО: Global Look Press

Каллас призвала к жестким санкциям против России после удара «Орешником» по Украине.

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала к новым санкциям против России. Таким образом зампред Европейской комиссии отреагировала в социальной сети X на удар российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине.

«Страны ЕС должны увеличить свои запасы средств ПВО и немедленно приступить к реализации своих планов. Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для Москвы, в том числе за счет ужесточения санкций», — написала Каллас.

Она добавила, что считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины и призваны предупредить Европу и США. По мнению Каллас, российский лидер Владимир Путин не стремится к миру.

«Россия отвечает на дипломатию новыми ракетами и разрушениями», — написала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар ракетой «Орешник», запросил у стран Запада средства для противовоздушной обороны. По его словам, эта атака максимально громко напоминает всем партнерам Киева, что «поддержка украинского ПВО — это постоянный приоритет».

#Украина #санкции #дипломатия #Европейская комиссия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • З
    Злой
    9-го января

    Ты, кукла, объяви войну России, не бойся! Кстати, из-за неё я ненавижу эстонию, я не покупаю эстонский товар, я никогда не поеду в эстонию, чтобы мои деньги не шли в эстонию

    62
    4
  • Д
    Добрый
    Злой
    9-го января

    Псковская область рыдает по тебе,хочет ,чтобы ты осчастливил её своим постоянным проживанием.Не будешь покупать там европейских продуктов и будет тебе счастье.Тебе так тяжело в Латвии,не мучайся,езжай в Псковскую область.

    8
    47
  • SK
    Soglasen Klassnij
    9-го января

    Лицемерие на лицо!

    42
    1
  • 9-го января

    когда танкер захватывали надо было об этом думать, жаль что теперь поднимать вопрос о перемирии наверно не актуально. надо думать о мире а не о том чтоб провоцировать друг-друга

    47
    1
  • Д
    Добрый
    9-го января

    Американцы захватили танкер и как отреагировал путлер?Обделался.Запустил орешником по Вашингтону?Кишка тонка.Запустил орешником по Львову.Позорище.Кремлёвский лузер.

    1
    37
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го января

    Добрый, да ты даже не путинист, ты натуральный "медведевец", да еще и "соловьист" впридачу! Это Дмитрий Анатольевич всё рвется всех бомбить, да Соловьёв всё щеки надувает - "надо вдарить по Британии!". А теперь еще и ты в их строю оказался.

    Говорил тебе, смени ник. Туповат ты для "Доброго"...

    15
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го января

    Хм, кто-нибудь знает системы ПВО, свособные перехватывать "Орешник"? Я, конечно, стратег диванный, но вот американцы говорят, что таких нет. И чего тогда хотят эти два гения военной мысли, Зеленский и Каллас? Впрочем, с Каллас понятно - добавят в пакет с пакетами ссанкций запрет жителям России покупать бриллианты на Амстердамской бирже, и обострение болезни у неё сразу пройдёт.

    111
    1
  • Д
    Дед
    Мимо проходил
    9-го января

    Померили скорость хохлы, у них получилось 13000 км/ч, вроде как не сбиваемое изделие.

    13
    0
Читать все комментарии

