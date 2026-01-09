Baltijas balss logotype
Жгут транспорт и мусор по всей стране: лидер Ирана заявил интересах США в беспорядках 2 167

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жгут транспорт и мусор по всей стране: лидер Ирана заявил интересах США в беспорядках
ФОТО: Youtube

Хаменеи: протестующие в Иране действуют в угоду Трампу и верят ему. Ранее проживающий в США «наследный принц» последнего шаха Реза Пехлеви призвал народ выходить на улицы 8 и 9 января в Иране.

В беспорядках в Иране напрямую заинтересованы представители США, заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

По словам Хаменеи, «кучка неопытных и недальновидных людей» действует в угоду Дональду Трампу и верит ему. Они поджигают мусорные баки в Иране, чтобы президент Соединенных Штатов был доволен, подчеркнул верховный лидер республики.

Он также обвинил Трампа в том, что его руки «запятнаны кровью» более тысячи граждан Исламской Республики. Столько людей погибло в июне 2025 года в результате войны Ирана с Израилем в начале лета 2025-го, напомнил Хаменеи.

Тот факт, что американский президент отдавал приказы во время столкновения, противоречит его многочисленным заявлениям о поддержке иранцев, заключил верховный лидер Ирана.

Ранее Хаменеи призвал Трампа переключить свое внимание на управление Штатами. Это будет правильнее, чем лезть во внутренние дела чужой страны, жестко подытожил он. В угоду президенту США протестующие уже разрушили городское здание, отметил иранский лидер. Речь, вероятно, идет о поджоге здания Корпуса стражей исламской революции (КСИР), о котором стало известно в ночь с 8 на 9 января. Также протестующие поджигали городской транспорт.

Напомсним, что проживающий в США «наследный принц» последнего шаха Реза Пехлеви призвал народ выходить на улицы 8 и 9 января в Иране.

#Иран #США #протесты #политика
  • A
    Aleks
    9-го января

    Совсем не секрет,что Реза Пехлеви в кипе принес присягу на верность Израилю у стены бывшей римской крепости😀 Семья шаха всегда работала на сионистов Америки,поэтому и была свергнута и тут большой вопрос:мусульмане ли эта Семья? Такой крипты много в разных странах,работающих в интересах Израиля и прикидывающихся со иранцами,то турками,то русскими,то латышами,благо что это не запрещается святыми книгами...Умно,но паршиво...😈 Я понимаю ещё,если бы Иран вырезал еврейскую общину,разгромил синагоги....Нет,община существует,синагоги никто не громит и даже министры в Иране были евреи. А все чего то еврея Израиля не хватает:то ресурсов,то земли,то денег,хотя всего в избытке.Не дают же пропасть собратья в разных странах... Остаётся только идеология,которая и была использована Гитлером под патронажем Ротшильдов и Рокфеллеров.. 👽🔯😈

    1
    3
  • A
    Aleks
    9-го января

    А что не пишите,какие протесты происходят в Израиле,где силы обороны Израиля въехали в толпу протестующих и погибли люди? Или синагога запрещает публиковать правду?!😀 А если опубликовать ещё,что 47% израильтян за то ,чтобы убивать палестинских мужчин ,женщин и детей,то многие в мире из здравомыслящих задумаются: А для чего вообще эти нацисты нужны и может пусть Иран сотрёт их вообще всех с лица Земли? Удивительно,как люди ненавидят сами себя и потом же будут кричать-А нас за шо? 🔯👽

    2
    3

Видео