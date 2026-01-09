Baltijas balss logotype
Сотни миллионов на развитие производства на Кундзиньсале 0 567

Бизнес
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Rīgas brīvostas foto

Rīgas brīvostas foto

Основным партнером группы инвесторов и проекта является литовский инвестор — UAB Vilniaus mokslo inovacijų centras.

Управление Рижского свободного порта реализует стратегический проект «Создание необходимой для развития производства ветротехнологий портовой и логистической инфраструктуры на Кундзиньсале», предусматривающий создание в северной части Кундзиньсалы соответствующей логистической инфраструктуры порта для поддержки производства морских и наземных ветровых технологий и их компонентов.

Общие инвестиции в создание портовой инфраструктуры составляют около 86 млн евро, из которых при поддержке Европейской платформы стратегических технологий (EU STEP) выделено 54 863 264 евро - финансирование Европейского фонда регионального развития и 9 681 752 евро - софинансирование государственного бюджета Латвии.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что Министерство экономики продвигало и поддерживало проект Кундзиньсалы, как обеспечивая привлечение необходимого финансирования, так и поддерживая Рижский порт на переговорах с инвесторами и производителями. " Ялично участвовал в нескольких десятках разговоров инвесторов, вместе с Рижским портом и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) обращается значительное количество различных предприятий и инвесторов по всему миру. Проект такого масштаба, в котором создается уникальная инфраструктура, которая становится конкурентоспособным преимуществом Латвии среди стран региона, позволяет мобилизовать несколько сотен миллионов частных инвестиций и развивать новое, экспортоспособное производство и создать несколько сотен новых рабочих мест, является примером того, что Латвия может и у нашей экономики есть потенциал как расти, так и удваиваться", - подчеркивает В. Валайнис.

В первом отборе право аренды получила международная группа инвесторов, в состав которой входят компании, действующие в сфере производства и разработки возобновляемой энергии, металлургических компонентов и компонентов ветротехнологий, а также финансовые и стратегические инвесторы.

Основным партнером группы инвесторов и проекта является литовский инвестор и девелопер проектов возобновляемой энергии и технологических инноваций — UAB Vilniaus mokslo inovacijų centras (VMIC).

В группу инвесторов входит также ведущий фонд вложений частного капитала в странах Балтии — UAB Lords LB Asset Management. Для реализации проекта будет использовано оборудование от самых современных производителей металлургических технологий Германии и Италии. В проекте также будут использоваться производственные мощности латвийских предприятий, в которые VMIC внес вложения, сохранив существующие рабочие места и создав новые. VMIC уже является крупнейшим акционером латвийского производителя компонентов ветротехнологий ООО Madesta, которое является сертифицированным поставщиком компонентов ветровых технологий ведущим производителям ветровых турбин, среди которых Vestas, Siemens Gamesa, Nordex и другие.

Для реализации проекта было создано целевое предприятие, принадлежащее основным инвесторам. в конце 2025 года он подписал инвестиционный договор с Управлением Рижского свободного порта и будет отвечать за управление проектом и администрирование инвестиций.

Инвестиционный проект предусматривает производство компонентов ветротехнологий (башен, фланцев, гондол, роторов и др.), их исходных материалов и стальных полуфабрикатов, создав интегрированный кластер зеленой промышленности в Рижском порту. Этот кластер укрепит цепочку поставок ветротехнологий Евросоюза и будет способствовать декарбонизации промышленности в соответствии с целями Европейской платформы стратегических технологий (EU STEP) и Мариенборгской декларации.

Инвестиционный проект будет реализован в период с 2026 по 2032 год, объем инвестиций составит от 160 до 250 миллионов евро. Планируется, что реализация проекта создаст до 300 прямых и около 800 косвенных рабочих мест, будет способствовать развитию экономики оборота, технологическим инновациям и росту местного производства с высокой добавленной стоимостью в Балтийском регионе.

#инвестиции #логистика #экономическое развитие
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Видео