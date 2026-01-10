Процесс похудения — это непростая задача. Без помощи диетолога справиться с ней может быть сложно. Поэтому советы специалистов по питанию становятся особенно актуальными. Диетолог Кэтрин Гервасио поделилась информацией о том, какие жирные продукты, традиционно считающиеся «запретными», могут помочь в борьбе с лишним весом. С ними похудеть станет значительно легче.

Составляя список из десяти «запретных» жирных продуктов, Кэтрин Гервасио выделила плоды растений, которые не только богаты витаминами и минералами, но и содержат другие полезные вещества, способствующие незаметному снижению веса. Топ-10 жирных продуктов, рекомендованных для похудения по мнению эксперта, выглядит следующим образом:

Авокадо. Ценность этого вечнозеленого плода заключается в мононенасыщенных жирных кислотах (МЖК). Авокадо способствует ощущению сытости и ускоряет обмен веществ.

Орехи. Орехи изобилуют полезными жирами, которые усиливают чувство насыщения и подавляют аппетит между приемами пищи. В них гармонично сочетаются МЖК, полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и насыщенные жиры, что может помочь снизить риск ожирения.

Оливковое масло. Этот продукт, являющийся основой популярной средиземноморской диеты, содержит полезные для сердечно-сосудистой системы жиры и антиоксиданты. Они снижают воспалительные процессы, связанные с ожирением. МЖК и ПЖК улучшают общее состояние питания и способствуют поддержанию здоровья при одновременном снижении веса.

Жирная морская рыба. Лосось, скумбрия, палтус и макрель богаты омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и способствуют снижению веса. ПНЖК препятствуют накоплению жира, влияя на гены и ферменты, участвующие в жировом обмене. Жирная морская рыба также содержит много белка, что может помочь уменьшить тягу к еде и способствовать похудению.

Темный шоколад. Это лакомство с содержанием какао не менее 70-80% стимулирует обмен веществ и положительно влияет на мозг и сердце. Кофеин и теобромин, содержащиеся в шоколаде, ускоряют процесс сжигания висцерального жира, что способствует более быстрому похудению.

Сыр. Некоторые сорта сыра, такие как фета, козий и моцарелла, содержат питательные вещества, способствующие снижению веса. Кальций, витамин В12, фосфор и аминокислоты, входящие в их состав, способствуют наращиванию мышечной массы, улучшают общее состояние здоровья и поддерживают здоровое снижение веса.

Семена. Семена чиа, льна и тыквы — это маленькие источники энергии, насыщенные полезными жирами, клетчаткой, витаминами и минералами. Они создают ощущение сытости и подавляют аппетит.

Яйца. Вареные яйца, яичница-болтунья или омлет, богатые белком, способствуют долгосрочной потере веса. Сочетание полезных жиров и аминокислот помогает улучшить обмен веществ и снизить аппетит.

Жирный йогурт. Пробиотики, кальций и белок, содержащиеся в йогурте, незаменимы для желающих похудеть. Пробиотики могут повысить чувствительность к инсулину и нормализовать уровень сахара в крови, что способствует более быстрому избавлению от лишнего веса.

Гранола. Смесь злаков, прошедших специальную термическую обработку, с орехами, семенами и сухофруктами может стать отличным дополнением к йогурту. Сочетание сложных углеводов, орехов и жиров ускоряет обмен веществ и наполняет организм энергией, сообщила эксперт порталу Eat This, Not That!