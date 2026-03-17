Если вас ранят, лучше сразу ехать в "Гальэзерс", не тратя время на Страдыня.
Инспекция здравоохранения проверит действия врачей Клинической университетской больницы имени Страдыня, выписавших женщину с пулей в спине, сообщает Латвийское телевидение.
По словам самой пострадавшей, в рижском районе Вакарбули её ранил неизвестный стрелок. Нападавшего до сих пор разыскивает полиция. Пулю длиной два сантиметра спустя неделю извлекли в Рижской Восточной клинической университетской больнице (Гайлэзерс). До этого женщина обращалась в больницу Страдыня, где ей не провели операцию, так как медики оценили ситуацию как не угрожающую жизни и рекомендовали восстановление под наблюдением семейного врача.
Медицинский директор Рижской Восточной клинической университетской больницы Юрис Николайенко отметил, что состояние пациентки не было острым. Однако из-за болей было принято решение извлечь пулю, пояснил он.
Представители больницы Страдыня по-прежнему считают, что действовали в соответствии с ситуацией, возможно, недостаточной была лишь коммуникация с пациенткой.
Государственная полиция тоже не сидит сложа руки – в связи со стрельбой возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Пострадавшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести телесных повреждений. Правоохранительные органы призывают откликнуться жителей, которые могут располагать полезной информацией по данному случаю.
