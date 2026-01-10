Baltijas balss logotype
Вегетарианское питание для домашних животных: подходит ли оно кошкам и собакам?

В мире животных
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вегетарианское питание для домашних животных: подходит ли оно кошкам и собакам?

Специалисты все чаще поднимают вопрос о необходимости сокращения потребления мяса из-за углеродного следа, который оставляет его производство. Но как быть с домашними питомцами? Могут ли они питаться вегетарианским кормом, если производство их пищи также вредит экологии?

 

Исследования профессора ветеринарии Эндрю Найта из Университета Винчестера в Великобритании показывают, что здоровье кошек и собак не ухудшается при использовании растительной диеты. Однако профессор подчеркивает, что такие корма должны быть тщательно сбалансированы с добавлением необходимых синтетических питательных веществ.

Найт провел свое исследование после того, как власти Великобритании предупредили владельцев животных о том, что растительные диеты могут нарушать Закон о защите животных. Если хозяин не способен обеспечить питомцу полноценное питание, удовлетворяющее его потребности, ему может грозить штраф в размере 20 000 фунтов стерлингов или 51 неделя тюремного заключения.

Дело в том, что вегетарианская диета может нарушить баланс питательных веществ, что увеличивает риск потери веса и возникновения различных заболеваний.

Что говорят исследования?

Основная проблема вегетарианского питания касается кошек. Эти животные имеют специфические потребности, которые не могут быть полностью удовлетворены растительной пищей. Кошки не способны самостоятельно синтезировать определенные белки, такие как таурин, и получают его исключительно из пищи, источниками которой являются говядина, курица и рыба. Это связано с их хищнической природой, ведь в дикой природе кошки являются строгими хищниками.

Собаки, в свою очередь, менее требовательны. Они были одомашнены тысячи лет назад и привыкли к питанию, которое включает остатки человеческой пищи. Собаки адаптировались к рациону с меньшим содержанием белка и большим количеством растительного крахмала.

Тем не менее, большинство домашних кошек и собак получают корм в виде гранул или влажного корма. Результаты исследования Найта показывают, что растительные корма могут быть столь же питательными, как и мясные продукты.

По сути, собаки, кошки и другие виды животных нуждаются в определенных питательных веществах, а не в конкретных продуктах, таких как мясо. Если производители добавят необходимые вещества в растительные корма, животные смогут оставаться здоровыми и активными.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

