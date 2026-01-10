Партия «Мы», которую российский певец Shaman (Ярослав Дронов, 34) подарил своей жене, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной (41), сейчас не является политической и позиционируется как «партия добрых дел». Об этом заявила журналистам сама Мизулина.

До 2024 года Дронов был женат на вице-президенте компании «Мегафон» и топ-менеджере холдинга USM Елене Мартыновой. СМИ называли её архитектором карьеры Шамана в «эпоху СВО».

После развода появились слухи о романе Шамана с Мизулиной. Сначала певец это отрицал, но в марте 2025 года пара подтвердила, что состоит в отношениях.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала доносы больше чем на 300 публичных деятелей, четыре музыкальные группы и одну антивоенную организацию, посчитала ранее «Вёрстка».

В некоторых случаях Мизулина доносила напрямую в МВД, Генпрокуратуру и другие силовые структуры, в других — просила их дать оценку деятельности.

К 1 сентября Шаман подарил на день рождения Мизулиной партию «Мы». Напомним, Ярослав и Екатерина скромно узаконили отношения в загсе Донецка в ноябре прошлого года. Они обменялись кольцами в присутствии нескольких свидетелей.

17 марта 2023 года МИД Латвии ввёл санкции в отношении Дронова, запретив ему въезд в страну в числе российских культурных деятелей, поддержавших войну на Украине. 20 июля Дронов внесён в санкционный список Канады против «лиц, использующих своё искусство для пропаганды вторжения». Ранее Дронов был внесён ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за активную поддержку войны.

24 июня 2024 года Дронов был включён в санкционный список стран Евросоюза.

С начала агрессивной войны России против Украины он многократно принимал участие в организованных Кремлём концертах, в том числе в юбилейных мероприятиях, посвящённых войне, давал концерты в незаконно оккупированных регионах Украины, в том числе в рамках мероприятий для Вооружённых сил России. Таким образом, Ярослав Дронов поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины - «Официальный журнал Европейского союза», Брюссель, 24 июня 2024 года.

4 июля 2024 года, после обращения в Google литовской комиссии по радио и телевидению с требованием удалить аккаунты лиц, включённых в санкционные списки ЕС, YouTube заблокировал официальный канал певца, на момент блокировки у него было 2,78 млн подписчиков. Ранее страница и треки Дронова были удалены со стримингового сервиса Spotify.

25 февраля 2025 года СБУ заочно сообщила Дронову о подозрении в совершении преступления по статье 436-2 УК (оправдание российской агрессии против Украины). По данным следствия, Дронов «публично поддерживает и пропагандирует войну России против Украины», а также «прославляет» участников нападения на Украину.

26 июня 2025 года Дронов попал под санкции Австралии «для привлечения России к ответственности за незаконное вторжение в Украину».