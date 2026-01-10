"В Латвии в наступившем году расширяют список оплачиваемых медуслуг" – сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

Также состоится полный переход на электронные направления к медикам и принцип "одного приёма", чтобы пациенты не записывались сразу к нескольким специалистам – это должно сократить очереди на государственные медицинские услуги.

О бесплатных консультациях специалиста по питанию

С 1 июля 2026 года планируется начать оплату из бюджета амбулаторных консультаций специалистов по питанию для взрослых пациентов с хроническими заболеваниями и ожирением.

Ранее такая государственно оплачиваемая услуга была доступна только пациентам при определенных состояниях здоровья и пациентам, находящимся на стационарном лечении.

Эндопротезирование суставов: с частичной оплатой

С каждым годом растет спрос на операции эндопротезирования, в результате чего увеличиваются очереди на их проведение, – указывает НСЗ.

Планируется, что в стационарах больниц, где выполняется плановое эндопротезирование крупных суставов, пациенты смогут получить эту услугу также на условиях частичной оплаты. Это означает, что пациент сможет пройти операцию быстрее, оплатив 50 % стоимости операции и эндопротеза.

Для пациентов, выбравших этот вариант, будет сформирована отдельная очередь записи, при этом сохранится возможность параллельно записаться и в очередь на операцию, полностью оплачиваемую государством.

Однако этот порядок вступит в силу только с 1 июля – при условии утверждения изменений в правилах Кабинета министров № 555.

О лекарствах: для кого отменят "услугу фармацевта"

Планируется, что во второй половине 2026-го года в аптеках больше не потребуется оплачивать услугу фармацевта для лиц с инвалидностью 1-й группы, а также для всех жителей в случаях, когда цена упаковки рецептурного препарата не превышает 10,00 евро (если лекарство не назначено со 100 % государственной компенсацией). В этих случаях оплату услуги фармацевта возьмет на себя государство.

Еще одно важное нововведение касается обеспечения лекарствами беременных. В случаях венозных осложнений и других заболеваний, классифицированных как осложняющие беременность, роды и послеродовой период, для медикаментов, включенных в список компенсируемых лекарств, уровень государственной компенсации по этим диагнозам будет увеличен с 75 % до 100 %. Одновременно планируется включить в список новые препараты, содержащие железо.

Также планируется улучшить доступность лекарственных средств для детей за счет расширения условий компенсации для отдельных препаратов, которые уже компенсируются государством, а также путем включения новых инновационных и экономически эффективных медикаментов.

Об операциях на позвоночнике за пределами Риги

Речь идет об улучшение доступности комплексных операций на позвоночнике за госсчет за пределами Риги.

В настоящее время программа обслуживания «Хирургическое лечение дегенеративных и сложных заболеваний позвоночника, травм с использованием имплантатов и навигационных технологий» реализуется в Больнице травматологии и ортопедии и в Северной Курземской региональной больнице.

Для повышения доступности за пределами Риги с 1 января 2026 года подобные услуги также будет предоставляться в Видземской больнице (SIA Vidzemes slimnīca).

Паллиативная помощь должна стать доступнее

Благодаря дополнительному финансированию, выделенному правительством на оказание оплачиваемых государством услуг мобильных команд паллиативной помощи на дому, будет улучшена доступность этой помощи для пациентов с ограниченной продолжительностью жизни, тяжелым течением заболевания и высокой потребностью в интенсивном уходе.

Как уже сообщалось, такая помощь предоставляется пациентам, которым необходимы активный контроль симптомов, обезболивающая терапия и социальная поддержка для сохранения качества жизни на завершающем этапе болезни.

Одновременно будет расширена доступность устройств респираторной поддержки. Для пациентов высокой приоритетности, а также для пациентов без угрозы жизненно важным функциям, которым требуется помощь в дыхании до 10 часов в сутки и которые имеют низкий уровень функциональности, будет обеспечена государственно оплачиваемая аренда аппаратов BiPAP. Это устройства респираторной поддержки, используемые для помощи дыханию во время сна или при дыхательной недостаточности.

Для детей будет отдельная очередь

Существенные изменения ожидаются в сфере амбулаторных услуг для детей.

В ряде программ государственное финансирование для детей и взрослых будет планироваться отдельно, в связи с чем медицинские учреждения будут обязаны вести две очереди — детскую и взрослую. Квоты, предназначенные для детей, не смогут использоваться для обслуживания взрослых пациентов.

Новый порядок будет применяться к 14 программам услуг, включая магнитно-резонансную томографию, кардиологию, допплерографию, гастроэнтерологию, ультразвуковые исследования, рентгенологию, аллергологию и другие, а также к программам дневного стационара — общей хирургии, офтальмологической хирургии, лечению неврологических и внутренних заболеваний, гинекологии, реабилитации в дневном стационаре и другим.

Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний детям в возрасте от 5 до 11 лет будут оплачиваться профилактические лабораторные исследования, включая определение уровня холестерина низкой плотности, общего холестерина и глюкозы натощак.

Еще одно важное нововведение: для улучшения доступности очков для детей в регионах в отдельных региональных больницах можно будет получить государственно оплачиваемые консультации специалистов, обследования и очки. Ранее для этого родителям с детьми необходимо было ехать в Ригу, в Детскую клиническую университетскую больницу.

В рамках проекта "Лаборатория развития моделей медицинских услуг" Центр ресурсов для детей и подростков реализует проект полуавтоматизированной когнитивно-поведенческой терапии. В результате будет улучшена доступность государственно оплачиваемых услуг психиатра в цифровой среде.

Подросткам и молодым людям в возрасте от 14 до 25 лет с легкой депрессией, подавленным настроением, тревожностью и другими эмоциональными трудностями будет доступно мобильное приложение с поддерживающей информацией и онлайн-консультациями терапевта.

Если есть вопросы

Информацию об оплачиваемых государством медицинских услугах жители могут получить по бесплатному телефону НСЗ 80001234. Время работы: понедельник – четверг с 8:30 до 17:00, пятница с 8:30 до 15:00.