Опасные соседи: врач объяснила, чем грозят домашние пылевые клещи

Дом и сад
Дата публикации: 10.01.2026
Пылевые клещи — это микроскопические существа (размером от 0,5 до 0,1 мм), обитающие в домашней пыли и питающиеся частицами кожи человека и животных. Их присутствие может негативно сказаться на здоровье.

 

Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина.

Появление пылевых клещей в жилище не зависит от чистоты хозяев. Эти микроскопические насекомые могут находиться даже в небольших количествах пыли. В одном грамме домашней пыли может содержаться от 2 до 10 тысяч этих паразитов. Клещи образуют колонии, и наибольшее их количество наблюдается внутри подушек, одеял, мягкой мебели, штор, а также в местах с большим количеством вещей — на книжных полках и в шкафах с одеждой. Они предпочитают теплые и влажные помещения.

Каковы риски?

В отличие от лесных клещей, пылевые не могут укусить человека. Однако опасность представляют продукты их жизнедеятельности, такие как экскременты и хитиновые частицы. Они поднимаются в воздух и могут оставаться в помещении до 30 минут. Вдыхание этих частиц может вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью. Аллергия на пылевых клещей является одной из основных причин аллергического ринита, атопического дерматита и бронхиальной астмы. Этот тип аллергии обнаруживается у 50% пациентов с такими диагнозами.

Как распознать аллергию на клещей?

Основной признак аллергии на пылевых клещей — ее постоянство вне зависимости от сезона. Симптомы включают чихание, першение в горле, зуд и слезоточивость глаз, кашель, а также возможные проявления на коже, такие как сухость, шелушение, зуд и покраснение. Для точной диагностики необходимо обратиться к врачу-аллергологу. На основе анамнеза, осмотра и клинических проявлений специалист может заподозрить аллергию и при необходимости назначить тесты для определения чувствительности к аллергенам.

Как защититься от пылевых клещей?

Чтобы создать для клещей неблагоприятные условия, необходимо снизить их численность в доме. Рекомендуется использовать гипоаллергенные текстильные изделия, стирать и гладить постельное белье не реже одного раза в неделю, регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения. Следует отказаться от ковров и избегать накопления ненужных вещей в доме.

