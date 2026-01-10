Baltijas balss logotype
Что сделать, чтобы повысить гемоглобин у ребенка?

Дом и сад
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что сделать, чтобы повысить гемоглобин у ребенка?

Ребёнку 5 лет. Он почти не ест мясо и рыбу. Отсюда и пониженный гемоглобин. Что стоит предпринять?

  • Прежде всего надо подтвердить причину, сдать анализ крови – общий и на уровень ферритина, - говорит врач-гематолог Наталья БОБКОВА. – Причины снижения гемоглобина могут быть разными. Не пытайтесь накормить ребёнка силой. Это не работает, а только формирует отрицательные ассоциации. К сожалению, даже если он вдруг согласится есть гречку и яблоки килограммами, железо оттуда почти не усвоится.

Часто у родителей возникает страх: не вредно ли давать ребёнку препараты железа? Если они назначены по показаниям и в правильной дозировке, нет. Это стандартная и безопасная терапия. Без неё запасы железа не восстановятся, и анемия будет только прогрессировать.

Параллельно нужно постараться изменить питание.

Иногда помогают такие лайфхаки: добавлять мясо в пюре, которое ребёнок любит; давать мясные котлетки, приготовленные без большого количества специй; использовать индейку, кролика – у них более нейтральный вкус; смешивать мясо с овощами в супах, крем-супах.

Но даже идеальная диета не заменит препараты, если уровень ферритина уже низкий. Не следует ждать, что «железо само подрастёт». Его дефицит у детей влияет не только на гемоглобин, но и на внимание, память, активность, даже на иммунитет. Поэтому чем раньше будет восполнена недостача, тем лучше ребёнок будет себя чувствовать и развиваться.

#медицина #питание #родители #полезно знать #лечение #здоровье #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео