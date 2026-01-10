Президент Дональд Трамп хочет, чтобы США владели Гренландией, однако проблема заключается в том, что остров уже принадлежит Дании, а большинство гренландцев не хотят становиться частью Америки. Об этом пишет Politico, которое пообщалось с девятью чиновниками ЕС, экспертами по вопросам обороны и дипломатами, чтобы выяснить, как США могут захватить Гренландию.

"Это может быть пять вертолетов... ему не понадобится много войск. Они [гренландцы] ничего не смогут сделать", - отметил анонимно датский политик.

Шаг 1: Кампания влияния для усиления движения за независимость Гренландии Почти сразу после вступления в должность администрация Трампа начала заявлять о независимости Гренландии, благодаря чему она могла бы заключать соглашения с США, тогда как сейчас ей нужно согласие Копенгагена.

"Чтобы обрести независимость, гренландцы должны проголосовать на референдуме, а затем договориться о соглашении, которое должны одобрить как Нуук, так и Копенгаген. В 2025 году в опросе общественного мнения 56% гренландцев заявили, что проголосуют за независимость, а 28% - против", - напомнили в материале.

Как пишут датские СМИ, американцы, связанные с Трампом, проводили тайные операции по влиянию в Гренландии, а датская служба безопасности и разведки предупредила, что территория "является объектом различных кампаний влияния".

В частности, эксперт по цифровой политике Феликс Картте сравнил это с тактикой Москвы по влиянию на политические результаты в таких странах, как Молдова, Румыния и Украина.

"Россия сочетает офлайн- и онлайн-тактики. На местах она сотрудничает с единомышленниками, такими как экстремистские партии, сети диаспоры или пророссийские олигархи, и, по сообщениям, платит людям за участие в антиевропейских или антиамериканских протестах. В то же время она создает большие сети фейковых аккаунтов и псевдо-СМИ, чтобы усилить эти действия в Интернете и продвинуть избранных кандидатов или позиции. Цель часто заключается не в том, чтобы убедить избирателей, что пророссийский вариант лучше, а в том, чтобы сделать его больше, громче и популярнее, чем он есть на самом деле, создавая ощущение неизбежности", - объяснил он.

Если говорить о Гренландии, то США, скорее всего, применяют некоторые из этих методов. Как отметил заместитель главы администрации Трампа Стивен Миллер, "никто не будет воевать с США за будущее Гренландии".

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс во время визита на остров сказал, что "народ Гренландии получит право на самоопределение".

"Мы надеемся, что они выберут партнерство с Соединенными Штатами, потому что мы являемся единственной страной на Земле, которая будет уважать их суверенитет и безопасность", - добавил он.

Шаг 2: Предложить Гренландии выгодное соглашение В Politico предположили, что если ускорение референдума о независимости Гренландии будет успешным и жители территории проголосуют за выход из состава Дании, то следующим шагом будет приведение ее под влияние США.

"Прямой обмен Дании на США кажется в основном неприемлемым для большинства населения. Упомянутый выше опрос также показал, что 85% гренландцев выступают против присоединения территории к США, и даже сторонники Трампа из движения за независимость не в восторге от этой идеи. Но есть и другие варианты", - подчеркнули в материале.

В частности, с мая прошлого года распространяются сообщения о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Гренландия подписала Соглашение о свободной ассоциации (COFA). Согласно ему, США предоставляют необходимые услуги, защиту и свободную торговлю в обмен на возможность без ограничений проводить военные операции на территории тех или иных стран.

Шаг 3: Привлечь Европу В Politico подчеркнули, что Европа, а особенно союзники Дании по ЕС, будут против любых попыток отделить Гренландию от Копенгагена, однако администрация США имеет козырь в такой ситуации - Украину.

По словам дипломата ЕС, США могут предложить соглашение "безопасность за безопасность", по которому Европа получает от администрации Трампа гарантии безопасности для Украины в обмен на расширение роли Америки в Гренландии.

"Хотя это кажется горькой пилюлей, ее может быть легче проглотить, чем альтернативу - раздражать Трампа, который может ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или поддержать Путина в переговорах с Украиной", - добавляют в публикации.

Шаг 4: Военное вторжение Politico пишет, что военный захват территории для США может обойтись без особых трудностей.

В частности, Томас Кросби из Королевского датского оборонного колледжа подчеркнул, что стратеги Трампа, скорее всего, предлагают ему различные варианты.

"Наибольшую обеспокоенность вызывает стратегия типа "факт свершился", которую мы часто видим и о которой много думаем в военных кругах, которая заключается в простом захвате территории, так же как Путин пытался захватить Украину, чтобы предъявить территориальные претензии. Он мог бы просто ввести войска в страну и просто сказать, что теперь она американская... Военные США способны высадить любое количество войск на Гренландии, как воздушным, так и морским путем, а затем заявить, что это американская территория", - отметил эксперт.

В то же время исследователь Датского института международных исследований и эксперт по вопросам безопасности Гренландии Лин Мортенсгаард сказал, что если Трамп мобилизует американские войска на месте или отправит туда спецназ, США смогут захватить контроль над Нууком "за полчаса или меньше".

"Господин Трамп говорит что-то, а затем делает это. Если бы вы были одним из 60 000 жителей Гренландии, вы бы очень волновались", - предупредила датская член Европейского парламента Стине Боссе.

В свою очередь, союзники по НАТО сохраняют холодный ум в отношении возможного нападения.

"Мы еще далеки от такого сценария. Возможны жесткие переговоры, но я не думаю, что мы близки к какому-либо враждебному поглощению", - предположил один из старших дипломатов альянса.