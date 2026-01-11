Лариса Гузеева и ресторатор Игорь Бухаров поженились в 1999 году, в браке у них родилась дочь Ольга. Однако звезда шоу «Давай поженимся!» и ее избранник официально расторгли брак еще в 2019 году. О разводе Гузеева публично не объявляла, но и не скрывала, что они с мужем переживают серьезные трудности. Со временем супруги смогли наладить отношения. Однако, видимо, снова ставить штамп в паспорте не стали.

Телеведущая опубликовала видео, в котором они вместе с Игорем едут в машине по заснеженной дороге. Лариса сообщила, что они с домашним питомцем – собакой Жужей - направляются на отдых в Карелию. При этом артистка не стала называть Бухарова своим мужем.

«Смотрите, какая красота заснеженная! Мы едем в Карелию на зимнюю рыбалку с моим бойфрендом Игорем Олеговичем и моей Жужечкой. Господи, какие просторы, какая красота!», - восторженно рассказала телеведущая и показала своего избранника за рулем. К слову, обручального кольца на руке у Игоря Бухарова нет.

О том, что в их браке появились проблемы, актриса впервые упомянула еще в 2009 году. Тогда она откровенно рассказала журналистам, что изменила мужу.

Позже, в 2016 году, у супругов случился второй семейный кризис. Гузеева сообщила, что муж начал критиковать ее внешний вид - мол, она сильно поправилась. А сам принялся заниматься спортом и ревностно следить за собой. Тогда актриса заподозрила своего избранника в неверности.

Год спустя, в 2017 году в программе «Смак» Лариса снова с горечью пожаловалась на семейные неурядицы: «До развода практически дошло». А потом в своем шоу «Давай поженимся!» призналась, что они с мужем живут отдельно.

Однако перечеркнуть десятилетия, проведенные вместе, оказалось не так-то просто. В 2023 году актриса рассказала, что они с мужем смогли разобраться в проблемах, и пересмотрели свои отношения.

«В определенный момент я поняла, что была душнилой, ногой на горле. Мы сели, поговорили, и я сказала: "Я отступаю". У нас ушли десятилетия на то, чтобы отучиться контролировать. Это лишнее. Нужно давать больше свободы, ведь человек тебе не принадлежит, ты его даже не рожала», - поведала Гузеева.

По ее словам, после того откровенного разговора их отношения наладились.

С Игорем Бухаровым актриса познакомилась, когда ей было 18 лет, а ее будущему мужу - 17. По словам ресторатора, Гузеева ему всегда нравилась, а вот она не обращала на него внимания. Лариса успела два раза выйти замуж, прежде, чем снова обратила внимание на Бухарова.

Они опять встретились в тяжелое время: шли 90-е, актриса одна воспитывала маленького сына. Гузеева тогда перебралась из Санкт-Петербурга в Москву вместе с мамой и ребенком. Игорь очень поддержал ее, он постоянно оказывался рядом в нужный момент. Как признавалась актриса, она закрутила роман с будущим мужем скорее из благодарности. Со временем их чувства переросли в нечто большее.