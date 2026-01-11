Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как 66-летняя артистка Гузеева сделала бойфренда из бывшего мужа 0 576

Lifenews
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Перечеркнуть десятилетия, проведенные вместе, оказалось не так-то просто.

Лариса Гузеева и ресторатор Игорь Бухаров поженились в 1999 году, в браке у них родилась дочь Ольга. Однако звезда шоу «Давай поженимся!» и ее избранник официально расторгли брак еще в 2019 году. О разводе Гузеева публично не объявляла, но и не скрывала, что они с мужем переживают серьезные трудности. Со временем супруги смогли наладить отношения. Однако, видимо, снова ставить штамп в паспорте не стали.

Телеведущая опубликовала видео, в котором они вместе с Игорем едут в машине по заснеженной дороге. Лариса сообщила, что они с домашним питомцем – собакой Жужей - направляются на отдых в Карелию. При этом артистка не стала называть Бухарова своим мужем.

«Смотрите, какая красота заснеженная! Мы едем в Карелию на зимнюю рыбалку с моим бойфрендом Игорем Олеговичем и моей Жужечкой. Господи, какие просторы, какая красота!», - восторженно рассказала телеведущая и показала своего избранника за рулем. К слову, обручального кольца на руке у Игоря Бухарова нет.

О том, что в их браке появились проблемы, актриса впервые упомянула еще в 2009 году. Тогда она откровенно рассказала журналистам, что изменила мужу.

Позже, в 2016 году, у супругов случился второй семейный кризис. Гузеева сообщила, что муж начал критиковать ее внешний вид - мол, она сильно поправилась. А сам принялся заниматься спортом и ревностно следить за собой. Тогда актриса заподозрила своего избранника в неверности.

Год спустя, в 2017 году в программе «Смак» Лариса снова с горечью пожаловалась на семейные неурядицы: «До развода практически дошло». А потом в своем шоу «Давай поженимся!» призналась, что они с мужем живут отдельно.

Однако перечеркнуть десятилетия, проведенные вместе, оказалось не так-то просто. В 2023 году актриса рассказала, что они с мужем смогли разобраться в проблемах, и пересмотрели свои отношения.

«В определенный момент я поняла, что была душнилой, ногой на горле. Мы сели, поговорили, и я сказала: "Я отступаю". У нас ушли десятилетия на то, чтобы отучиться контролировать. Это лишнее. Нужно давать больше свободы, ведь человек тебе не принадлежит, ты его даже не рожала», - поведала Гузеева.

По ее словам, после того откровенного разговора их отношения наладились.

С Игорем Бухаровым актриса познакомилась, когда ей было 18 лет, а ее будущему мужу - 17. По словам ресторатора, Гузеева ему всегда нравилась, а вот она не обращала на него внимания. Лариса успела два раза выйти замуж, прежде, чем снова обратила внимание на Бухарова.

Они опять встретились в тяжелое время: шли 90-е, актриса одна воспитывала маленького сына. Гузеева тогда перебралась из Санкт-Петербурга в Москву вместе с мамой и ребенком. Игорь очень поддержал ее, он постоянно оказывался рядом в нужный момент. Как признавалась актриса, она закрутила роман с будущим мужем скорее из благодарности. Со временем их чувства переросли в нечто большее.

Читайте нас также:
#звезды #шоу-бизнес #развод #Лариса Гузеева #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Изображение к статье: Названы ускоряющие старение позы для сна
Изображение к статье: Счастлив в новом браке с 23-летней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео