11 января православные христиане вспоминают о трагическом событии, произошедшем в Иудее более двух тысяч лет назад. Этот день в народном календаре называется Страшным. В прошлом люди верили, что в это время активизируются темные силы, поэтому старались оставаться ближе к дому и семье.

Страшный день не возник случайно. Эта дата посвящена печальным событиям, произошедшим на заре православия.

Почему 11 января именуется «Страшным днем»

11 января (29 декабря по старому стилю) православные христиане вспоминают о трагедии, случившейся в Иудее много веков назад. Царь Ирод, узнав о младенце Иисусе, чтобы сохранить свою власть, отдал приказ уничтожить всех детей, рожденных с момента появления на небе Вифлеемской звезды.

Это печальное событие, описанное в Евангелии от Матфея, получило название избиения младенцев. В память о нем 11 января в православных храмах проводятся молебны.

Народный календарь: Страшный день

Страшный день выпадает на период Святок, который начинается с восхода первой Рождественской звезды и продолжается до Крещения. На протяжении веков в это время народ гадал и проводил различные обряды, уходящие корнями в языческие традиции. Церковь всегда выступала против подобных действий, однако убедить людей отказаться от них было непросто.

Считая, что темные силы в Святки веселятся среди людей и могут причинить им вред, наши предки старались защитить себя всеми доступными способами, хотя продолжали искушать судьбу гаданиями.

Дети считались наиболее уязвимыми перед темными силами. В народе говорили, что в это время они охотятся за их душами. В Страшный день, опасаясь сглаза и порчи, предки старались не отпускать детей далеко от себя.

Традиция оберегать детей возникла в память о младенцах, «в Вифлееме Иродом избиенных».

Слухи о том, что происходит с детьми после встречи с нечистью, которую в это время якобы можно увидеть, передавались из поколения в поколение.

В Страшный день люди стремились проводить больше времени с семьей. Силы уходили на приготовление пищи и уборку. Это делалось осознанно, так как мысли были заняты подготовкой к предстоящему празднику.

Что следует делать в Страшный день

В народе знали, что для защиты от злых духов необходимо разжечь костер во дворе. Для этого приносили поленья с Красной горки, добавляли солому, которую доставали из матрасов, на которых спали больные люди, и разжигали все это углями из печи, мысленно «бросая» в огонь свои страхи, тревоги и недуги. Знахарки утверждали, что после такого ритуала злые духи не страшны.

К Страшному дню готовили обереги — осиновые колья и острые предметы. В ход шли топоры, ножи и косы. В этот день колющие предметы заносили в дом и прятали под детские кровати.

Жилища защищали топоры и ножи, направленные острием к выходу. Однако главной защитой от злых духов, безусловно, были молитвы.

Молодежь, менее верящая в темные силы, проводила время на улице. По вечерам парни и девушки также жгли костры, но с другой целью — чтобы поводить хороводы и вместе петь.

Страшный день: народные приметы

Наши предки знали, что если в Страшный день на небе нет облаков, но дует сильный ветер — это предвестие лютых морозов. Если окна запотевают — к оттепели.

Если коты и собаки с утра до вечера спят — это к похолоданию. Если в этот день тепло — весна будет ранней.

В старину считалось, что в ночь на 11 января снятся вещие сны, в которых можно увидеть свое будущее. Расшифровать такие сны сложно — они полны символов и загадок. Но в них содержатся ответы на волнующие вопросы. Делиться такими снами не следует, так как они являются глубоко личными.

Страшный день: что нельзя делать

У Страшного дня есть свои запреты. Старшие поколения предостерегали молодежь: в это время нельзя вмешиваться в чужие конфликты, иначе они станут вашими личными неприятностями. Также запрещается:

Оставлять детей без присмотра. Нечистые силы, охотящиеся за их душами, могут причинить вред здоровью.

Начинать какие-либо дела — реализовать их не удастся, время будет потрачено впустую.

Пускать в дом незнакомцев, разговаривать с чужими людьми на улице — есть риск получить порчу и заболеть.

Жаловаться на свою судьбу. Удача отвернется от таких людей, а негатив только усилится.

Рыбачить и охотиться. Темные силы — водяные, лешие, русалки — следят за тем, чтобы никто не вторгался на их территорию. Они могут утащить на дно проруби или заморозить в лесу.

В Страшный день запрещено желать друг другу здоровья, счастья и удачи. Считалось, что после таких слов все будет наоборот: люди начнут болеть, а счастье и удача покинут дом.