Когда сажать весенние цветы в январе

Дом и сад
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда сажать весенние цветы в январе

Посадка цветов зимой имеет свои преимущества, но важно соблюдать определенные правила.

 

Посадка луковиц осенью обеспечивает большую вероятность успеха. Тем не менее, существует несколько плюсов высадки луковиц в январе. Например, это позволяет избежать заражения грибком, который часто поражает растения в теплой и сырой почве. Перед началом процесса стоит учесть некоторые рекомендации.

Луковицы

Перед высадкой луковиц необходимо их тщательно осмотреть, так как в оригинальной упаковке они могли заплесневеть, особенно если находились в сыром и теплом месте. Для посадки подходят только крепкие экземпляры. Оптимально хранить луковицы в сухом, темном и прохладном месте, используя пластиковую упаковку. Также подойдут бумажные пакеты, картонные или деревянные коробки.

Почва

Зимой почва может быть замерзшей или чрезмерно влажной, поэтому высаживать луковицы непосредственно в землю не получится. В этом случае помогут горшки. Чтобы луковицы чувствовали себя комфортно, в почвенную смесь следует добавить несколько горстей песка, торфяного мха или кокосового волокна. Это улучшит дренаж. Рекомендуется разместить горшки в защищенном месте — на крыльце или у стены, чтобы уберечь их от неблагоприятных погодных условий.

Защита от холода

Луковицы таких растений, как нарциссы, тюльпаны и крокусы, в целом хорошо переносят холод, но дополнительная защита не помешает. Если ожидается, что после посадки температура опустится ниже нуля, стоит накрыть грядки слоем мульчи или соломы. Луковицы, посаженные в горшки, можно защитить от мороза, обернув их мешковиной или пузырчатой пленкой.

Когда зацветут «январские» луковицы

Луковицы, высаженные в январе, зацветут немного позже, чем те, что были посажены осенью. При этом эксперты предупреждают, что цветение может и не произойти, но рискнуть все же стоит.

Если есть сомнения, весной можно приобрести уже цветущие луковицы и высадить их в саду. Также стоит учесть, что даже если луковицы нарциссов и крокусов, посаженные в землю, не зацветут этой весной, они могут порадовать «урожаем» в следующем году.

