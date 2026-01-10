Цены на смартфоны и персональные компьютеры в 2026 году продолжат расти из-за дефицита чипов памяти, вызванного бумом искусственного интеллекта. Об этом предупредили ключевые игроки рынка – Arm, Qualcomm и Samsung, пишет Financial Times.

Генеральный директор Arm Рене Гаас заявил, что нынешний дефицит на рынке памяти стал самым серьезным, которые он видел по меньшей мере за два десятилетия.

Согенеральный директор Samsung Тэ Мун Ро тоже назвал дефицит беспрецедентным и подчеркнул, что это неизбежно скажется на потребителях.

Финдиректор Qualcomm Акаш Палхивала сказал, что дефицит чипов памяти является "довольно драматичным", а причиной стало развертывание дата-центров "пятью или шестью компаниями с колоссальными капитальными затратами".

В течение 2025 года такие компании, как Google, Amazon, Meta и OpenAI, анонсировали миллиардные инвестиции в строительство дата-центров для обеспечения работы моделей и продуктов искусственного интеллекта.

В результате производители памяти Samsung, SK Hynix и Micron переориентировали свои ресурсы на обеспечение потребностей этих компаний, так как они приносят больше денег, а память, предназначенную для потребительских устройств, в частности смартфонов и ноутбуков, отодвинули на второй план. Micron вообще решила свернуть потребительский бренд Crucial.

В Morgan Stanley считают, что большинство производителей существенно повысят цены на свою продукцию в первой половине 2026 года. Следствием может стать сокращение продаж смартфонов на Android и персональных компьютеров под управлением Windows.

Самый сильный удар, по данным аналитической компании International Data Corporation, понесут китайские производители смартфонов низшего ценового сегмента.

Apple и Samsung находятся в лучшей позиции, потому что имеют долгосрочные соглашения, которые обеспечивают поставку компонентов на срок до двух лет вперед.