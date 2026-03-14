Совет по этике СМИ раскритиковал зарегистрированный в Латвии портал Meduza за публикацию письма читателя 2 1926

Политика
Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Главный редактор портала Галина Тимченко.

Главный редактор портала Галина Тимченко.

Зарегистрированный в Латвии русскоязычный портал "Meduza", опубликовав письмо читателя о начатой Россией войне в Украине, безответственно отразил различные перспективы и фактически оправдал использованные в письме аргументы, пришел к выводу Совет по этике СМИ Латвии, сообщает ЛЕТА.

Заявительница жалобы указала, что, публикуя в конце раздела "Война" в рубрике "Письма от читателей" конкретное письмо, портал распространяет нарративы, совпадающие с кремлевской пропагандой о войне России против Украины, снимает с России ответственность за вторжение в Украину и релятивизирует российскую агрессию.

Заявительница обратила внимание, что в подобных письмах используются конкретные пропагандистские техники.

В то же время редакция портала пояснила, что, публикуя такие письма, она обеспечивает разнообразие мнений, а к ним добавляется редакционная оговорка о том, что отраженные мнения не всегда совпадают с позицией редакции.

Однако Совет по этике не посчитал, что, публикуя такое письмо, редакция добавила к нему какую-либо ценность. По мнению совета, подобной публикацией СМИ не ответственно отражает различные перспективы, а легитимизирует и оправдывает опубликованное мнение и использованные в нем аргументы.

Ответственная практика СМИ при получении подобных мнений должна быть иной, подчеркивают в совете. Например, следует критически оценивать их содержание и целесообразность дальнейшей публикации, объяснять их связь с распространяемыми Кремлем нарративами за пределами России, а также давать редакционные разъяснения и позицию.

Совет по этике считает, что разнообразие мнений не должно использоваться как аргумент для уменьшения ответственности за войну и оправдания агрессивной войны против независимого государства.

Читайте нас также:
#пропаганда #Латвия #медуза
