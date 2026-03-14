В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 80 человек 1 186

В мире
Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 80 человек
ФОТО: twitter

Парламент Эфиопии в пятницу объявил трехдневный государственный траур по погибшим в результате наводнений и оползней, число жертв которых возросло до 80 человек, при этом многие по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Катастрофу вызвали проливные дожди, обрушившиеся на этой неделе на отдалённый район Гамо на юге страны.

Палата представителей в опубликованном в социальной сети "Facebook" заявлении объявила трехдневный траур, начиная с субботы, "в честь тех, кто потерял свои жизни".

Подтверждена гибель 80 человек, однако поисково-спасательные операции продолжаются. Полиция ранее предупреждала, что число жертв может превысить сто.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, который сам является уроженцем Эфиопии, сообщил на платформе "X", что из-за катастрофы тысячи людей покинули свои дома.

ВОЗ "немедленно активировала чрезвычайную оперативную группу и направила команды быстрого реагирования в пострадавшие районы для поддержки местных органов здравоохранения", сказал Гебрейесус.

"Готовятся к отправке экстренные медицинские грузы, включая травматологические наборы, материалы для лечения холеры, наборы питания для детей и устройства для обеззараживания воды", — добавил он.

