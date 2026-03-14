В Риге предложение квартир в феврале увеличилось на 1%

Бизнес
Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге предложение квартир в феврале увеличилось на 1%
ФОТО: Unsplash

В Риге предложение квартир в феврале по сравнению с январем увеличилось на 1%, при этом в крупнейших микрорайонах Риги рост также составил 1%, говорится в новейшем обзоре рынка серийных квартир компании недвижимости "Arco Real Estate", сообщает ЛЕТА.

В свою очередь по сравнению с январем 2025 года предложение квартир в Риге сократилось на 23%, а в крупнейших микрорайонах Риги — на 33%.

В феврале общее предложение квартир в Риге превысило 1000 единиц. Столь низкое предложение серийных квартир в феврале наблюдалось также в 2021 году.

Обобщив количество предлагаемых квартир в микрорайонах Риги, компания пришла к выводу, что наибольшее предложение было в Агенскалнсе — 165 квартир, а наименьшее — в Золитуде, где предлагалось 30 квартир.

В компании также отмечают, что снижение предложения квартир, наблюдавшееся с сентября прошлого года, в феврале этого года остановилось. Число предложений в феврале больше всего увеличилось в Пурвциемсе — на 18%, а больше всего сократилось в Золитуде — на 17%.

В феврале при анализе числа предложений пропорционально размеру микрорайона, то есть по числу жителей, наибольшее предложение квартир было в Агенскалнсе. В свою очередь в Кенгарагсе число предложений было пропорционально наименьшим.

#Рига #недвижимость #микрорайоны #квартиры #статистика
