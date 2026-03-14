Сегодня и завтра в Рижском национальном зоологическом саду пройдут Дни тюленей, сообщил агентству ЛЕТА специалист по исторической информации зоопарка Марис Лиелкалнс.

Дни тюленей проводятся потому, что в марте на морском побережье всё чаще можно встретить детёнышей тюленей.

В рамках Дней тюленей будет возможность узнать больше о жизни тюленей, их развитии и вызовах в дикой природе, а также получить практические советы о том, как действовать, если на пляже встретится детёныш тюленя.

Весна для тюленей — это период рождения детёнышей и их первых шагов к самостоятельности. Хотя в этом году в зоопарке детёнышей тюленей нет, Дни тюленей позволят ближе познакомиться с серыми тюленями, узнать об их повседневной жизни, привычках и приспособлениях к жизни в воде.

При встрече с детёнышем тюленя на побережье самое важное — не приближаться и сохранять дистанцию не менее 50 метров.

Для детёнышей тюленей пляж является местом отдыха, где они набираются сил перед возвращением в море. Во время прогулок с собакой на побережье её обязательно нужно держать на поводке.

Если встреченный детёныш тюленя ранен или сильно истощён, об этом необходимо сообщить Управлению охраны природы. Самовольное приближение или попытки помочь могут нанести больше вреда, чем пользы.

Рижский национальный зоологический сад уже длительное время участвует в реабилитации тюленей, сотрудничая с прибрежными самоуправлениями и Управлением охраны природы.

В зоопарк попадают как истощённые, так и раненые детёныши тюленей. После восстановления и набора веса их выпускают обратно в море.