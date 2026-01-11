Cобранная в результате хакерской атаки информация уже распространяется бесплатно на специальных форумах, включая BreachForums, где она была опубликована 7 января 2026 года злоумышленником, действующим под псевдонимом Solonik.

Источником утечки, как сообщает Cyberinsider, ссылаясь на специалистов Malwarebytes, могла стать уязвимость в открытом программном интерфейсе API Instagram, возникшая в 2024 году. Хотя точный вектор компрометации пока не установлен, но предположительно это может быть как API, так и уязвимость стороннего интегрированного сервиса или внутренняя ошибка программного обеспечения.

Malwarebytes предупреждает, что злоумышленники уже используют украденную информацию — имена пользователей, номера телефонов, email, частично физические адреса — для проведения целевых атак, таких как рассылка фишинговых писем, а также попыток взлома аккаунтов через механизм восстановления пароля. Некоторые пользователи, чьи данные оказались в открытом доступе, уже получают уведомления от Instagram о запросах на сброс пароля.

Специалисты из Malwarebytes рекомендует всем пользователям Instagram сменить пароли от аккаунтов и включить двухфакторную аутентификацию для усиления защиты.