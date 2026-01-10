В январские выходные дачники активно готовятся к новому сезону, и одним из главных приобретений становятся семена. Однако, как и в любом шопинге, важно избегать распространенных ошибок, которые могут допустить даже опытные садоводы. Какие именно ошибки стоит учитывать?

Мнение агронома Петра Синьковского:

— Несмотря на все преимущества интернет-магазинов, я бы не рекомендовал приобретать все семена онлайн. Наиболее важные для вас культуры, любимые сорта или те, которые вы планируете заготавливать впрок, лучше всего покупать вживую. Это позволит вам оценить качество упаковки и другие важные аспекты до оплаты. В интернете лучше заказывать что-то менее значимое, экспериментальное, то есть то, что вы хотите попробовать на своем участке или в цветнике впервые.

Многолетний опыт показывает, что при покупке семян следует ориентироваться на сорта, районированные для вашего региона. Чем севернее находится ваша дача, тем строже стоит соблюдать этот принцип: «южане» могут позволить себе эксперименты, а вам это вряд ли удастся. Конечно, вы можете попробовать, но это может обернуться потерями в урожае и финансах. Поэтому не забывайте о принципе «где родился, там и пригодился».

Не поддавайтесь искушению низкой цены. Хотя высокая стоимость не всегда гарантирует качество, слишком низкая цена должна насторожить: вероятно, продавец стремится избавиться от неликвидного товара.

Срок годности семян также имеет значение: внимательно следите за этим показателем и не стесняйтесь уточнять информацию. В противном случае вы рискуете получить семена, которые уже не взойдут.

Место покупки тоже важно: семена не стоит приобретать на обочине дороги или у старушки, сидящей у входа в магазин. Несмотря на симпатию к таким продавцам, лучше выбирать проверенные точки продаж.

И, конечно, придерживайтесь принципа: не складывайте все яйца в одну корзину. Пусть около тридцати процентов ваших семян будут дражированными, то есть в специальных защитных оболочках — это поможет создать хороший задел при посеве в открытый грунт.

Также не стоит запасать семена на несколько лет вперед. Гораздо разумнее ориентироваться на потребности только одного предстоящего сезона.