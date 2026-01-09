Эпидемиолог Андрей Тяжельников утверждает, что чеснок и лук не способны значительно повысить иммунитет.

По словам специалиста, в этих овощах присутствуют фитонциды, обладающие антимикробными и дезинфицирующими свойствами.

«Например, чеснок содержит мощные антиоксиданты, важный для контроля уровня сахара в крови хром, кобальт, полезный для печени и нервной системы, витамины группы B, C, E и другие микроэлементы. Они, безусловно, способствуют укреплению иммунной системы и помогают противостоять простудам. Однако это возможно только в рамках сбалансированного питания, которое включает необходимое количество белков, углеводов, полезных жиров и витаминов», — пояснил эксперт.

Врач рекомендует употреблять в день половину зубчика чеснока и четверть средней луковицы. Овощи лучше есть в сыром виде, так как при термической обработке их полезные свойства снижаются.

Кроме того, Тяжельников отметил, что у этих продуктов есть противопоказания.

«Лук и чеснок содержат значительное количество эфирных масел и ряд других веществ, которые могут вызывать изжогу, тошноту и боли в желудке. Поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует ограничить их употребление, особенно в сыром виде, и отдавать предпочтение термически обработанным», — подытожил доктор.



