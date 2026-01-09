Она пояснила, что в целом ликвидируются семь актёрских штатных единиц, из которых три до сих пор были вакантными, поэтому экономия по этим позициям не образуется.

Экономия от сокращения четырёх актёрских штатных мест составит 147 191 евро в год. То есть каждый из четырех актеров обходился государственного театру примерно в 37 тысяч евро в год. Будут уволены также уборщицы, но сколько – пока не подсчитали.

Впрочем, после увольнений Dailes не превратиться в театр одного актера. В штате театра останутся 33 актера и актрисы. Можно и дальше ставить масштабные постановки.

Кстати, о постановках – они будут победнее, поскольку на декорации, костюмы и пр. в этом году потратят на 200 тыс евро меньше, чем в прошлом. Есть, правда, надежда, что часть урезанных госвливаний компенсируют частные спонсоры, а также международные филантропы. Так что особой разницы зритель заметить не должен.

Суровая рука рынка дотянулась до творческих планов деятелей культуры. В театре вынуждены признать, что в связи с инфляцией и снижением дотаций общее количество новых спектаклей в этом году будет меньше, чем в прошлом, а репертуар придется формировать с акцентом на проекты, которые смогут быстрее окупиться. То есть забыть о высоком искусстве и работать на потребу публике.

Одна радость – в отличии от экономного правительства Силини, благодарные зрители своих любимцев в беде не оставят. По крайней мере, по расчетам администрации театра в настоящее время доходы от продажи билетов планируются на прежнем уровне.

Напомним, что в сентябре 2024 года театр Dailes получил указания о снижении государственной дотации на 276 205 евро. Экономить велело Министерства культуры, которое ныне возглавляет Агнеса Лаце из партии «Прогрессивные».