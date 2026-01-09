Baltijas balss logotype
Под нажимом Минкульта театр Dailes увольняет актеров, уменьшает число премьер и начинает работать на потребу публики 7 4237

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Под нажимом Минкульта театр Dailes увольняет актеров, уменьшает число премьер и начинает работать на потребу публики

Театр Dailes планирует сэкономить 147 191 евро в год за счёт сокращения штатных должностей актёров, сообщила LETA представитель театра Агнесе Варпиня.

Она пояснила, что в целом ликвидируются семь актёрских штатных единиц, из которых три до сих пор были вакантными, поэтому экономия по этим позициям не образуется.

Экономия от сокращения четырёх актёрских штатных мест составит 147 191 евро в год. То есть каждый из четырех актеров обходился государственного театру примерно в 37 тысяч евро в год. Будут уволены также уборщицы, но сколько – пока не подсчитали.

Впрочем, после увольнений Dailes не превратиться в театр одного актера. В штате театра останутся 33 актера и актрисы. Можно и дальше ставить масштабные постановки.

Кстати, о постановках – они будут победнее, поскольку на декорации, костюмы и пр. в этом году потратят на 200 тыс евро меньше, чем в прошлом. Есть, правда, надежда, что часть урезанных госвливаний компенсируют частные спонсоры, а также международные филантропы. Так что особой разницы зритель заметить не должен.

Суровая рука рынка дотянулась до творческих планов деятелей культуры. В театре вынуждены признать, что в связи с инфляцией и снижением дотаций общее количество новых спектаклей в этом году будет меньше, чем в прошлом, а репертуар придется формировать с акцентом на проекты, которые смогут быстрее окупиться. То есть забыть о высоком искусстве и работать на потребу публике.

Одна радость – в отличии от экономного правительства Силини, благодарные зрители своих любимцев в беде не оставят. По крайней мере, по расчетам администрации театра в настоящее время доходы от продажи билетов планируются на прежнем уровне.

Напомним, что в сентябре 2024 года театр Dailes получил указания о снижении государственной дотации на 276 205 евро. Экономить велело Министерства культуры, которое ныне возглавляет Агнеса Лаце из партии «Прогрессивные».

#финансы #инфляция #театр #культура #экономия #дотации
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • З
    Злой
    9-го января

    Надеюсь их всех там разгонят за ненадобностью!

    35
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го января

    А сколько было говорено о высокой латышской культуре! Но либеральная повесточка ставит всё на свои места. Получается, культура в Латвии только при "проклятых оккупантах" развивалась? Ну да, и праздники песни были каждый год, а не раз в 4 года, и книг на латышском печатали в год столько, сколько независимая Латвия за 10 лет не печатала... Пусть уже "высокая латышская культура" ощутит у себя в исзвестном месте "невидимую руку рынка"...

    106
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го января

    Так что особой разницы зритель заметить не должен. -- А вот я заметил, что если раньше латышские колхозники на автобусах целыми караванами в рижские театры с провинции приезжали, то теперь автобусов больше не видно, наверное потому, что и колхозов в Латвии больше нет!

    83
    2
  • Ш
    Шурик
    9-го января

    Естественно , надо в латышском театре ставить спектакли не " на потребу публике " , а на потребу комедиантов ( "служащих" " высокому искусству" в провинциальных театрах) ?

    35
    1
  • lo gos
    lo gos
    9-го января

    Это все русские строили специально, чтобы потом разорить латышей, все нах снести.

    63
    1
  • З
    Злой
    9-го января

    Мне тут один сказал, знаешь, ЛР4 закрыли, я говорю, я вообще не знаю что это , не интересует

    63
    7
  • З
    Злой
    9-го января

    Вот уж по одному месту такие сообщения, пусть хоть вообще снесут, пох

    80
    4
Читать все комментарии

