Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В ударе «Орешником» по Украине увидели сигнал Европе 2 609

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ударе «Орешником» по Украине увидели сигнал Европе
ФОТО: Unsplash

NYT: выбор цели для удара «Орешником» по Украине призван послать сигнал Европе.

Удар российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине был сделан, чтобы послать сигнал европейским странам. Такое мнение выразили авторы издания The New York Times, увидевшие символизм в том, что в качестве цели был якобы выбран объект в западной части страны.

«Выбор в качестве цели западной Украины — вблизи границы с Польшей, членом ЕС и НАТО, — по-видимому, был призван послать сигнал Европе, которая решительно поддерживает Киев на переговорах по урегулированию конфликта», — констатировали авторы материала.

Они добавили, что Кремль таким образом пошел на обострение конфликта, хотя в то же время демонстрирует сдержанную реакцию на вызовы в других регионах мира, включая Венесуэлу, где военными США был похищен президент Николас Мадуро, и в Северной Атлантике, где США захватили российский танкер Marinera.

Читайте нас также:
#Украина #Европа #кремль #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    9-го января

    Путин закосил левым глазом и все увидели ,что это сигнал Европе ...А когда закосил правым,то США впали в ступор ... Издеваетесь?😀

    4
    1
  • З
    Злой
    9-го января

    В гейропе одни гомосеки остались там некому сигналы посылать.

    20
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новая война на пороге? Трамп дал пугающий сигнал одной исламской стране
Изображение к статье: Мужику нужно быть самураем. Иконка видео
Изображение к статье: Из-за ударов России 100 тысяч семей остались без света в украинском регионе
Изображение к статье: Сын свергнутого шаха Ирана призвал граждан страны к захвату городов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео