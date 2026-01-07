Baltijas balss logotype
Три причины, почему опасно смешивать алкоголь с газированными напитками. Как правильно употреблять алкоголь? 0 258

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три причины, почему опасно смешивать алкоголь с газированными напитками. Как правильно употреблять алкоголь?

Многие предпочитают сочетать алкоголь с газировкой для создания освежающих коктейлей. Однако немногие осознают, что такие комбинации могут быть опасны. Вместе с нутрициологом мы выясняем, почему стоит избегать спиртных напитков с газировкой и какие существуют безопасные альтернативы.

 

Газировка ускоряет опьянение

Смешивание спиртных напитков с газировкой приводит к эффекту, аналогичному тому, что наблюдается при употреблении пива или шампанского. Пузырьки углекислоты быстро распространяют алкогольные токсины по организму, что значительно ускоряет процесс опьянения.

Кроме того, газировка содержит много сахара, что усиливает воздействие алкоголя на организм.

Газированные напитки могут также скрывать признаки опьянения: человеку может казаться, что он трезвее, чем есть на самом деле. Это увеличивает риск алкогольного отравления и других серьезных последствий, связанных с употреблением спиртного.

Отрицательное воздействие на сердце и печень

Сочетание газировки и алкоголя оказывает возбуждающее влияние на сердечно-сосудистую систему, которая и без того испытывает повышенную нагрузку из-за спиртного.

Смешивание алкоголя с газировкой негативно сказывается на функции печени, так как ей приходится одновременно перерабатывать как спирт, так и сахар. Это может повысить риск развития жирового гепатоза и других заболеваний.

Высокая калорийность

Сладкие газированные напитки значительно увеличивают калорийность алкогольных коктейлей. Это может привести к избыточному весу и ожирению, что является серьезным фактором риска для развития диабета 2 типа, заболеваний сердечно-сосудистой системы и остеоартрита.

Как правильно употреблять алкоголь

Смешивание спиртных напитков с газировкой может иметь серьезные последствия для здоровья. Рекомендуется избегать таких комбинаций и употреблять алкоголь в чистом виде или с негазированной водой или натуральными соками. Напитки из винограда, яблок и лимонов способствуют более быстрому расщеплению этанола, что помогает дольше оставаться трезвым и облегчает похмелье.

Тем не менее, самый эффективный способ сохранить здоровье — полностью отказаться от алкоголя.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
