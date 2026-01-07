По словам специалиста, данный продукт богат животными жирами, которые должны присутствовать в нашем ежедневном рационе. Кроме того, сало содержит ненасыщенные жиры омега-3.

Эксперт также отметила, что не стоит бояться повышения уровня холестерина при регулярном употреблении этого продукта. Лишь 20-30% холестерина поступает в организм с пищей, остальное синтезируется печенью.

«Безусловно, все должно быть в разумных пределах. Я не утверждаю, что нужно есть сало килограммами, но 20-30 граммов в день, например, к борщу, вполне допустимо», — пояснила Волкова.

Доктор добавила, что сало является отличным стимулятором для желчного пузыря и хорошим источником жирорастворимых витаминов. Употреблять этот продукт следует без хлеба, и лучше всего — в первой половине дня.

Тем не менее, медик предостерегла, что сало хранится всего несколько часов, а копченый вариант не является оптимальным, так как содержит много соли.