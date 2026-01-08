Baltijas balss logotype
Мэр Юрмалы и президент Латвии обсудили будущее концертного зала «Дзинтари»

Политика
Дата публикации: 08.01.2026
LETA
Изображение к статье: Мэр Юрмалы и президент Латвии обсудили будущее концертного зала «Дзинтари»

Мэр Юрмалы Янис Лединьш и президент Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи в четверг обсудили будущее концертного зала "Дзинтари", сообщил агентству ЛЕТА председатель городской думы.

Во время встречи обсуждалось развитие Юрмалы, в том числе устойчивый рост города и развитие инфраструктуры. Обсуждалось сотрудничество между государственными и муниципальными учреждениями, а также текущие задачи и приоритеты на будущее.

Лединьш сообщил, что с президентом обсуждалась возможность преобразования концертного зала в агентство или учреждение. Вариант отчуждения не рассматривается, сказал мэр.

В настоящее время неизвестно, когда будет принято решение по поводу концертного зала, так как предприятие проходит аудит, после которого представитель держателя долей капитала предложит возможные варианты действий.

#президент #Юрмала #Латвия #развитие #инфраструктура #политика
