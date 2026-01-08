Baltijas balss logotype
Завод по производству артиллерийских снарядов стоимостью в сотни миллионов может быть запущен к 2028 году 1 677

Бизнес
Дата публикации: 08.01.2026
LETA
Изображение к статье: Завод по производству артиллерийских снарядов стоимостью в сотни миллионов может быть запущен к 2028 году

НЕ успели мы опубликовать новость агентства ЛЕТА о строительстве завода для снарядов в лесу под Еецавой как поступила еще одна аналогичная весть. Латвийский завод по производству артиллерийских снарядов стоимостью в сотни миллионов евро может начать работу в 2028 году, сообщила агентству ЛЕТА член правления Государственной оборонной корпорации Ингрида Кирсе.

С конца сентября корпорация активно работает с министерствами обороны и экономики, "Rheinmetall" и Национальными вооруженными силами над подготовкой проекта. "Мы продолжаем работать с "Rheinmetall" над условиями сотрудничества, моделью, над вопросами о том, когда мы будем строить, за сколько будем строить", - сказала Кирсе.

Кирсе не стала комментировать конкретные сроки запуска завода, но предположил, что это может произойти в 2028 году.

Кирсе и министр обороны Андрис Спрудс не стали комментировать агентству ЛЕТА конкретные потенциальные места для строительства завода, но сказали, что они уже определены, и в настоящее время ведутся переговы и оценка.

"Все договоры должны быть заключены в этом году, чтобы мы могли четко реализовать план. Затем мы начнем строительство. Сейчас это зависит от процесса достижения соглашения с "Rheinmetall"", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о конкретных инвестициях Латвийского государства в этот завод, он не стал называть точные суммы, так как необходимо договориться с "Rheinmetall" о конкретных частях инвестиций.

Говоря о потенциальных местах производства других боеприпасов в Латвии, Спрудс напомнил, что Министерство обороны рассматривает возможности развития производства противотанковых и противопехотных мин.

Хотя решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин, вступило в силу в конце прошлого года, Спрудс подчеркнул, что у Латвии нет таких мин на складах, но закупки мин организуются. Министр выразил надежду, что в этом году будут разработаны более конкретные планы как по приобретению мин, так и по их частичной комплектации или производству в Латвии.

Уже сообщалось, что в сентябре прошлого года в Германии был подписан меморандум о взаимопонимании о создании в Латвии предприятия по производству боеприпасов военно-промышленной компании "Rheinmetall".

