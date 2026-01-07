Перед важными встречами и свиданиями лучше избегать блюд с луком и чесноком! Эти продукты известны своим неприятным послевкусием и запахом. Но что стоит за этим явлением?

Можно ли как-то избежать этого запаха? Или хотя бы замаскировать его?

Лук и чеснок относятся к одному семейству цветковых растений, известному как Allium. Это однодольные растения, включающие лук-шалот, зеленый лук, лук-порей и множество других дикорастущих видов. Употребление любого из этих овощей оставляет характерный неприятный запах изо рта.

Так называемое «чесночное дыхание» обусловлено серными соединениями, которые содержатся в растениях Allium. Кроме того, чеснок способствует размножению определенных микробов в полости рта, что также влияет на неприятный запах. Именно поэтому запах чеснока более резкий по сравнению с луком.

Среди различных химических веществ, содержащихся в чесноке, основным виновником является серное соединение аллил метил сульфид. Это сераорганическое соединение имеет две функциональные группы: аллильную и сульфидную.

К сожалению, многие соединения чеснока метаболизируются и попадают в кровоток. Поскольку кровь циркулирует по всему организму, резкие запахи «достигают» практически каждой его части. Эти вещества выводятся из организма через дыхание или потоотделение. Поэтому после употребления чеснока дыхание может оставаться несвежим долгое время, а иногда даже запах может остаться на пальцах, даже если вы не резали чеснок.

Как вы уже могли догадаться, избавиться от запаха чеснока сразу после еды не удастся. Специалисты советуют использовать зубную нить, скребок для языка или зубную щетку, чтобы удалить излишки сернистых соединений.