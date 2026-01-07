Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Специи, способствующие снижению уровня холестерина 0 409

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Специи, способствующие снижению уровня холестерина

Доктор Авик Рой поделился с Hindustan Times информацией о полезных свойствах черного перца для здоровья.

 

По словам эксперта, черный перец содержит пиперин, который препятствует образованию новых жировых клеток. Активные компоненты этой пряности способствуют выведению токсинов и шлаков из организма.

Кроме того, пиперин обладает противоопухолевыми свойствами и может предотвращать развитие рака.

Специалист отметил, что черный перец положительно сказывается на функционировании желудочно-кишечного тракта, снижая уровень липопротеинов низкой плотности. Также эта специя играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Три причины, почему опасно смешивать алкоголь с газированными напитками. Как правильно употреблять алкоголь?
Изображение к статье: Врач объяснила, как сало влияет на здоровье человека
Изображение к статье: Какие продукты не рекомендуется употреблять при болезни
Изображение к статье: Почему есть недозревшую хурму опасно?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ
В мире
2
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео