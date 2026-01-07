Доктор Авик Рой поделился с Hindustan Times информацией о полезных свойствах черного перца для здоровья.

По словам эксперта, черный перец содержит пиперин, который препятствует образованию новых жировых клеток. Активные компоненты этой пряности способствуют выведению токсинов и шлаков из организма.

Кроме того, пиперин обладает противоопухолевыми свойствами и может предотвращать развитие рака.

Специалист отметил, что черный перец положительно сказывается на функционировании желудочно-кишечного тракта, снижая уровень липопротеинов низкой плотности. Также эта специя играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.