Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какие продукты не рекомендуется употреблять при болезни 1 254

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие продукты не рекомендуется употреблять при болезни

Что говорят специалисты?

 

«В период простуды следует исключить из рациона выпечку, печенье и конфеты, - рекомендует врач-терапевт и диетолог Алла МАКСИМЕНКО. - Эти продукты снижают активность лейкоцитов, клеток крови, которые борются с вирусами и бактериями.

Кроме того, сахар может оседать на стенках горла и ротовой полости, что способствует размножению патогенных бактерий и усугубляет воспалительные процессы. Чем тяжелее протекает простуда, тем легче должна быть пища для желудка.

Поэтому во время болезни стоит отказаться от полуфабрикатов, фастфуда, консервированных продуктов и жареной пищи».

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • MG
    Max George
    7-го января

    Mani apkrāpa par 162 500 ASV dolāru pēc tam, kad uzticējos nepareizajiem cilvēkiem darījumā, ko uzskatīju par likumīgu kriptovalūtas darījumu. Es sazinājos ar Šveices vīrieti, kurš sevi uzdeva par pieredzējušu investoru, un laika gaitā es nosūtīju lielas summas bitkoinu, uzskatot, ka mani līdzekļi tiek profesionāli pārvaldīti. Kad mēģināju izņemt līdzekļus, viss apstājās, un es sapratu, ka esmu gandrīz visu zaudējis. Paldies, Brauna kungs iejaucās kritiskā brīdī un palīdzēja man atgūt 162 500 ASV dolāru vērtus bitkoinus. Viņa prasmes, profesionalitāte un izpratne par sarežģītiem kriptovalūtu krāpšanas gadījumiem bija iespaidīga. Esmu ārkārtīgi pateicīgs par viņa palīdzību, jo viņš ne tikai palīdzēja atgūt manus līdzekļus, bet arī atmaskoja iesaistītos krāpniekus. Kopš tā laika esmu ieteicis Brauna kungu citiem krāpniecības upuriem, draugiem un kolēģiem, kuri saskārās ar līdzīgām situācijām, un arī viņiem ir bijuši pozitīvi rezultāti. Nav kauns kļūt par šo sarežģīto un plēsonīgo shēmu upuri. Ziņojot par savu gadījumu un veicot pasākumus, jūs varat atgūt daļu vai visus zaudētos līdzekļus. Krāpšanas upuri var sazināties ar TRUSTWAVE CYBERDEFENSE, rakstot uz [email protected], lai saņemtu norādījumus un palīdzību

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Гранат: единственный против множества болезней. Почему он считается универсальным средством
Изображение к статье: Как сделать свекольный сироп?
Изображение к статье: Сравнение феты и брынзы: отличия и кулинарные применения
Изображение к статье: Способы хранения лимонов в домашних условиях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео