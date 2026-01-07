«В период простуды следует исключить из рациона выпечку, печенье и конфеты, - рекомендует врач-терапевт и диетолог Алла МАКСИМЕНКО. - Эти продукты снижают активность лейкоцитов, клеток крови, которые борются с вирусами и бактериями.

Кроме того, сахар может оседать на стенках горла и ротовой полости, что способствует размножению патогенных бактерий и усугубляет воспалительные процессы. Чем тяжелее протекает простуда, тем легче должна быть пища для желудка.

Поэтому во время болезни стоит отказаться от полуфабрикатов, фастфуда, консервированных продуктов и жареной пищи».