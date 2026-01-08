Поставки будут осуществляться поэтапно в соответствии с утвержденным графиком.

Первый троллейбус из партии в 30 единиц, выпускаемых турецкой компанией Bozankaya по контракту с муниципалитетом Праги, сошел с конвейера.

Как сообщили в компании, первый готовый троллейбус уже отправлен в столицу Чехии для передачи заказчику. В рамках проекта планируется изготовить 30 машин, поставки которых будут осуществляться поэтапно в соответствии с утвержденным графиком.

Новые троллейбусы предназначены для обеспечения экологичной и инновационной альтернативы общественного транспорта, в том числе в историческом центре Праги. Машины длиной 12 метров отличаются высокой пассажировместимостью, применением передовых технологических решений и экологически чистой электрической силовой установкой.

Современный дизайн и высокая энергоэффективность делают эти транспортные средства важным элементом устойчивого развития городского транспорта, а также обеспечивают повышенный уровень комфорта для пассажиров. После прохождения всех необходимых испытаний и процедур ввода в эксплуатацию троллейбусы будут поставлены на линию и начнут обслуживать жителей чешской столицы.

Председатель правления Bozankaya Айтундж Гюнай, комментарий которого приводится в заявлении, отметил, что троллейбусы, разработанные исследовательскими и инженерными подразделениями компании, благодаря нулевым выбросам способствуют снижению углеродного следа.

Гюнай подчеркнул, что низкий уровень шума при работе машин помогает уменьшить акустическую нагрузку в густонаселенных центральных районах города. «Эти характеристики полностью соответствуют целям Праги в области устойчивого транспорта», — отметил он.

По словам главы компании, реализация проекта в Чехии значительно укрепляет позиции Bozankaya на европейском рынке. «Мы испытываем огромную гордость от того, что транспортные средства с логотипом Bozankaya будут эксплуатироваться в таком историческом и знаковом европейском городе, как Прага. Намерены и далее выводить на дороги Европы наши устойчивые, экологичные и инновационные решения в сфере мобильности. Уверены, что троллейбусы, произведенные для Праги, на долгие годы внесут весомый вклад в развитие инфраструктуры общественного транспорта города», — заявил Гюнай.