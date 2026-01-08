Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему столица Чехии выбрала троллейбусы из Турции 0 2365

Бизнес
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Низкий уровень шума при работе машин помогает уменьшить акустическую нагрузку.

Низкий уровень шума при работе машин помогает уменьшить акустическую нагрузку.

Поставки будут осуществляться поэтапно в соответствии с утвержденным графиком.

Первый троллейбус из партии в 30 единиц, выпускаемых турецкой компанией Bozankaya по контракту с муниципалитетом Праги, сошел с конвейера.

Как сообщили в компании, первый готовый троллейбус уже отправлен в столицу Чехии для передачи заказчику. В рамках проекта планируется изготовить 30 машин, поставки которых будут осуществляться поэтапно в соответствии с утвержденным графиком.

Новые троллейбусы предназначены для обеспечения экологичной и инновационной альтернативы общественного транспорта, в том числе в историческом центре Праги. Машины длиной 12 метров отличаются высокой пассажировместимостью, применением передовых технологических решений и экологически чистой электрической силовой установкой.

Современный дизайн и высокая энергоэффективность делают эти транспортные средства важным элементом устойчивого развития городского транспорта, а также обеспечивают повышенный уровень комфорта для пассажиров. После прохождения всех необходимых испытаний и процедур ввода в эксплуатацию троллейбусы будут поставлены на линию и начнут обслуживать жителей чешской столицы.

Председатель правления Bozankaya Айтундж Гюнай, комментарий которого приводится в заявлении, отметил, что троллейбусы, разработанные исследовательскими и инженерными подразделениями компании, благодаря нулевым выбросам способствуют снижению углеродного следа.

Гюнай подчеркнул, что низкий уровень шума при работе машин помогает уменьшить акустическую нагрузку в густонаселенных центральных районах города. «Эти характеристики полностью соответствуют целям Праги в области устойчивого транспорта», — отметил он.

По словам главы компании, реализация проекта в Чехии значительно укрепляет позиции Bozankaya на европейском рынке. «Мы испытываем огромную гордость от того, что транспортные средства с логотипом Bozankaya будут эксплуатироваться в таком историческом и знаковом европейском городе, как Прага. Намерены и далее выводить на дороги Европы наши устойчивые, экологичные и инновационные решения в сфере мобильности. Уверены, что троллейбусы, произведенные для Праги, на долгие годы внесут весомый вклад в развитие инфраструктуры общественного транспорта города», — заявил Гюнай.

Читайте нас также:
#экология #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Куда покатится рубль под воздействием военных расходов, пока неизвестно. Иконка видео
Изображение к статье: Компания Blackchain Mining запустила контракты на майнинг биткоинов, позволяющие инвесторам зарабатывать до 2777 долларов в день.
Изображение к статье: Новые установки заработали в Закарпатье. Иконка видео
Изображение к статье: Экспертам MICHELIN заплатят больше миллиона, чтобы они и дальше ели в латвийских ресторанах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ
В мире
2
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео