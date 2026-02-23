Baltijas balss logotype
Экономика Латвия скатилась на уровень Болгарии. Власти мечтают об уровне Литвы 6 23242

Бизнес
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экономика Латвия скатилась на уровень Болгарии. Власти мечтают об уровне Литвы

Ныне действующий в стране Национальный план развития закончится в 2027 году, Стратегия долгосрочного развития Латвии – в 2030 году. Только что отраслевые министерства завершили согласование промежуточной оценки деятельности народного хозяйства, которую подготовила Государственная Канцелярия.

Балтийский тормоз

Внутренний валовой продукт на душу населения по паритету покупательной способности в последние годы демонстрировал устойчивую тенденцию к росту, за исключением небольшого спада в 2020 году, который стал первым годом пандемии COVID-19, оказавшей существенное влияние на экономическую активность. Особенно стремительно стоимость этого показателя выросла в последние годы, и включенная в стратегию долгосрочного развития Латвии цель достичь ВВП на душу населения (27 000 евро по паритету покупательной способности) была достигнута уже в 2024 году.

Обидно другое – соседи растут быстрее. Уровень роста латвийской экономики по сравнению ВВП на душу населения со средним показателем стран ЕС по последней доступной статистике составляет 68,4%, тогда как показатель Эстонии – 79%, а показатель Литвы — 87,5%.

«Несмотря на то, что показатель Эстонии за последние четыре года даже снизился, Латвия по-прежнему значительно отстает от обеих своих соседних государств, поэтому необходимо пересмотреть экономическую политику государства, сделав максимальный упор на повышение продуктивности народного хозяйства», – указывается в межведомственном документе, оценивающем Национальный план развития (*AP2027).

Хорватия вырвалась вперед

«Следует сделать вывод, что место Латвии с 2020 года в списке индекса народного развития изменилось мало, а в 2023 году даже произошло падение с 37-го места на 41-е место в мире. Хотя значение индекса для Латвии увеличилось на одну десятую, Латвию опередили такие страны как Португалия, Литва, Хорватия и Сан-Марино. Это свидетельствует о том, что необходимы дополнительные усилия и вложения в сферы образования и здравоохранения, а также в рост народного хозяйства…»

Производительность труда – понятие, прекрасно знакомое людям старшего поколения по экономическим отчетам времен планового хозяйства, актуально и в условиях рынка.

В денежном выражении (евро на отработанный час), данный показатель в Латвии самым высоким был в 2021 году, когда он достиг 63,8% от среднего по ЕС. Однако за текущие два года он снизился до 62,7%.

«Без существенного изменения тенденции невозможно будет достичь цели AP2027. Стоит отметить, что и в остальных государствах Балтии наблюдаются похожие тенденции — в последние два года продуктивность находится на более низком уровне... При этом в Латвии третья самая низкая производительность труда из стран ЕС, еще ниже этот показатель только в Болгарии и Греции».

Программисты работают на экспорт

Доля занятости в секторах услуг, входящих в высокотехнологичную и средне-высокотехнологичную промышленность в Латвии ниже среднего по ЕС (в 2024 году – 5,6%) и за последние четыре года практически не изменился, колеблясь в пределах 1,9-2,1% (в 2024 году – 2%), что свидетельствует о том, что трансформация экономики в наукоемкие отрасли происходит медленно. Большинство на рынке труда занято по-прежнему в традиционных отраслях.

«Кроме того, – говорится в документе, – можно рассмотреть и такой показатель, как количество экономически активных предприятий в приоритетных отраслях народного хозяйства, который в период с 2021 года по 2023 год вырос на 7% (в 2021 году - 16 677, в 2023 году - 17 875). В период после пандемии это свидетельствует об адаптации экономики, инвестиционной активности и использовании новых возможностей предпринимательства».

В частности, сектор производства компьютерных программ и информационных продуктов за десятилетие с 2014 года вырос с 4,7 до 13 процентов от общего экспорта, что позволяет говорить о достижении целевого показателя AP2027. Инновационная производительность труда ощутимо возросла в период пандемии – на 6,5 процента. Объяснить это можно общим переходом на дистанционные методы работы, внедрением информационных решений. Однако в последнюю пару лет вновь наступила стагнация.

Все хорошо, прекрасная маркиза

Согласно опросам Евростат, население ЛР в 2024 году высказывало, в целом, удовлетворение своей жизнью – 80% заявили, что довольны. Тем самым, критерии AP2027 были перевыполнены на целых 10 процентных пунктов.

Что делать

Латвийскому народному хозяйству рекомендуется сосредоточиться в областях «умной специализации», основанной на:

  • знаниях биоэкономике;

  • биомедицине, медицинских технологиях, биофармацевтике и биотехнологиях;

  • умных материалах, технологиях и инженерных системах;

  • умной энергетике;

  • информационно-коммуникационных технологиях.

#Латвия #ВВП #экономика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(6)
  • DD
    Dmitry Dmitry
    23-го февраля

    Вот странность, ВВП растет каждый год. Уже даже показатель ВВП по паритету покупательной способности растет, а нам все хуже и хуже. Если на кошельку простого человека это не отражается, то зачем дурить всем голову этим ВВП. Нормальные страны, у которых благосостояние растет не в ВВП, а в кошельке, опираются на национальный доход и национальное богатство.

    71
    2
  • VS
    Vad Sorry
    23-го февраля

    У каждого свои проблемы:))

    6
    19
  • VS
    Vad Sorry
    23-го февраля

    21 февраля 2026, 10:13 Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику К началу 2026 году у жителей России в банках и «под подушкой» лежало 84 трлн рублей. Это беспрецедентная сумма, как два годовых бюджета страны. Пока капиталы лежат на счетах, все спокойно, но грядущее снижение ставок может спровоцировать лавину покупок и новый виток инфляции. Обсудили с экономистами, куда потекут накопления и выдержит ли экономика такой «денежный навес».

    1
    18
  • DJ
    Danik Jupiters
    23-го февраля

    Хахаха

    12
    2
  • Д
    Дед
    23-го февраля

    И кто в Латвии будет заниматься. этими умными названиями. Любое открытие предприятия уже событие, которое быстренько закрывается, потому какк прибегает СГД и рассказывает сколько ему должны ни заработав ни копейки. Кстати, в 21 году , как раз и приняли правила уплаты налогов с мин месячной зарплаты, не важно сколько отработал работник в месяц один или 20 дней, и экономика дала падение и продолжает лететь вниз

    30
    2
  • MiU
    Made in USSR
    23-го февраля

    Не плакайте так громко! Есть ещё Румыния!!! :-)

    64
    5
Видео