Усиление контроля и повышение акцизов на табачную продукцию в Латвии дали обратный результат: объёмы легальных продаж снижаются, тогда как контрабандный сегмент быстро расширяется, лишая государственный бюджет миллионов евро.

Член правления Ассоциации традиционных и бездымных табачных изделий, бывший министр сообщения (2013–2015) Анрийс Матисс в эфире передачи «Preses klubs» на TV24 рассказал о серьезных проблемах, с которыми столкнулся табачный рынок Латвии.

По его словам, официальная статистика за прошлый год показывает заметное снижение продаж в ряде категорий. «В отдельных категориях, например электронные сигареты, объем реализации упал наполовину. Никотиновые изделия — тоже наполовину. В других категориях есть снижение. Например, потребление сигарет сократилось на 10%», — отметил Матисс.

Однако, подчеркивает он, это вовсе не означает, что латвийцы массово бросили курить. «Нет, дело не в этом. Мы видим, что все это ушло на нелегальный рынок, в неконтролируемую среду», — заявил эксперт. По словам Матисса, государственный бюджет уже ощутил последствия.

«Налоги не уплачиваются. В государственном бюджете — минус несколько десятков миллионов, шестнадцать, если не ошибаюсь, меньше поступлений от этих продуктов по сравнению с прошлым годом. Можно сказать, цель достигнута», — сказал он с иронией.

Эксперт считает, что жесткое регулирование и значительное повышение налогов фактически вытолкнули легальную торговлю в тень. «Легальная торговля перенесена в нелегальную среду, которую вообще никто не может контролировать. В прошлом году уже более 23% — это каждая четвертая выкуренная сигарета — были нелегально ввезены или произведены здесь, в Латвии», — сообщил Матисс. По его словам, ужесточение ввоза лишь стимулирует подпольное производство внутри страны. «Чем труднее ввезти, тем легче производить здесь, на месте. Это однозначно», — отметил он.

По мнению Матисса, нынешняя политика приводит к двойному негативному эффекту: бюджет теряет доходы, а контроль за качеством продукции ослабевает. «Государственный бюджет недополучает доходы, и с точки зрения здоровья становится сложнее контролировать ситуацию», — отметил он. Кроме того, теневой табачный рынок становится привлекательной сферой для организованной преступности. «Это очень прибыльная нелегальная отрасль для различных организованных преступных групп и других структур», — предупредил эксперт.