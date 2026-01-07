Как можно устоять перед милыми созданиями, такими как хомяки? Что стоит знать об этих грызунах?

Хомяки — это небольшие грызуны, которые обычно становятся любимцами в домашних условиях. Они выделяются среди других грызунов короткими хвостами, маленькими лапками и ушами. Эти животные представлены в различных цветах, включая черный, серый, коричневый, белый, желтый, красный и их комбинации.

Каковы размеры этих грызунов?

Согласно данным Федерации университетов по защите животных, существует 24 вида хомяков, и их размеры варьируются.

Европейская порода может достигать 32 сантиметров в длину, что делает ее одной из самых крупных разновидностей, как указано в журнале Biomarkers in Toxicology.

Карликовый хомяк полностью оправдывает свое название, вырастая всего от 5,5 до 10,5 см в длину, по данным AZ animals. Наиболее распространенный сирийский домашний хомяк, известный также как хомяк плюшевого медведя или золотой хомяк, обычно достигает длины от 15 до 24 см.

Где обитают хомяки?

Первые хомяки были найдены в Сирии, но также встречаются в Греции, Румынии, Бельгии и северном Китае. В дикой природе они предпочитают теплые и сухие места, такие как степи, песчаные дюны и окраины пустынь. По информации Ветеринарной медицинской ассоциации Луизианы, хомяки были завезены в США в 1936 году из Сирии и стали одними из первых одомашненных видов.

Привычки и поведение

Как сообщает ASPCA, хомяки ведут ночной образ жизни и предпочитают спать днем. В дикой природе они создают норы, представляющие собой систему туннелей, для жилья и размножения. Хомяки также запасают пищу в своих норах, что помогает им избегать жары.

Некоторые хомяки могут жить в группах, в то время как другие предпочитают одиночество. Например, сирийский хомяк не может сосуществовать с другими хомяками и может проявлять агрессию. В отличие от него, карликовые хомяки общительны и предпочитают компанию.

В дикой природе хомяки впадают в спячку в холодное время года, периодически просыпаясь для еды. Если запасы пищи истощаются, они могут оставаться в спячке до тех пор, пока не пополнят запасы.

Чем питаются хомяки?

Согласно Сингапурскому обществу хомяков, эти млекопитающие предпочитают семена, зерно, орехи, кукурузу, фрукты и овощи. Дикие хомяки также могут есть насекомых, лягушек, ящериц и других мелких животных. Канадская федерация гуманных обществ утверждает, что рацион домашнего хомяка должен включать не менее 16% белка и 5% жира.

Название «хомяк» происходит от немецкого слова «hamstern», что означает «клад». Это название отражает привычку хомяков заполнять свои щечные мешки едой. Они также откладывают запасы и регулярно пополняют их. Домашние хомяки часто прячут пищу под подстилкой в клетке.

Размножение

Самцы и самки хомяков быстро спариваются. Если поместить двух хомяков противоположного пола в одну клетку, самка может забеременеть в кратчайшие сроки. По данным Фонда молодых людей по охране окружающей среды (YPTE), срок беременности составляет от 15 до 20 дней.

После рождения детеныши остаются слепыми в течение первых двух недель, а через 3-4 недели самка начинает отучать их от груди. Как сообщает журнал Scientific Reports, самки европейских хомяков обычно имеют от двух до трех потомств в год. Хомяки в среднем живут от одного до двух лет, но могут дожить до трех лет в неволе.



Почему некоторые виды находятся под угрозой исчезновения?

Золотой хомяк находится на грани исчезновения и включен в список Международного союза охраны природы. Этот вид встречается в Сирии, где сельское хозяйство и человеческая деятельность негативно сказываются на его естественной среде обитания.

По данным журнала Ecology and Evolution, европейский хомяк также под угрозой исчезновения. Основная угроза для этого вида связана с изменением его среды обитания из-за сельскохозяйственной деятельности и урбанизации. Когда земля очищается для сельского хозяйства, крупные места обитания разделяются на небольшие участки, что затрудняет выживание.

Меры по защите популяций хомяков включают выращивание растений, обеспечивающих их пищей. Как сообщает журнал Mammalian Biology, иногда хомяков, выращенных в неволе, выпускают в дикую природу с целью увеличения численности.

Интересные факты

Хомяки считаются идеальными домашними питомцами благодаря своей нежности и простоте в уходе. Тем не менее, они могут проявлять агрессию и кусаться, особенно если их разбудить. Согласно Pets Radar, это часто происходит, когда хомяка тревожат во время сна.

У хомяков плохое зрение, и их пахучие железы на спине выделяют характерный запах. Чтобы ориентироваться, они оставляют запахи, потирая спины о предметы. Когда хомяку нужно найти дорогу домой, он использует этот аромат как ориентир.

По информации Британской ветеринарной ассоциации мелких животных (BSAVA), самка всегда защищает своих детенышей. Если она чувствует опасность для них, она немедленно берет их в рот и переносит в безопасное место.