Вы можете заниматься любыми делами, но если в вашем доме есть собака, вы, вероятно, постоянно ощущаете её взгляд на себе. Почему же собаки так внимательно следят за нами?

Что ей нужно?!

Язык тела и другие аспекты могут помочь вам различить любящий взгляд и агрессивное выражение. Бихевиористы выделяют как минимум четыре причины, по которым собака может пристально смотреть на своих хозяев!

Ваш питомец чего-то хочет

Если ваша собака внимательно смотрит на вас, когда приближается время кормления или вечерней прогулки, а вы все еще находитесь на диване, скорее всего, она просто пытается привлечь ваше внимание. Это, пожалуй, самая распространенная причина, по которой собаки смотрят на своих хозяев.

Питомцы выражают свою любовь и привязанность различными способами, и один из них — это пристальный взгляд. Если собака не выглядит возбужденной и не «бегает туда-сюда», то, вероятнее всего, она просто говорит «я люблю тебя».



Собака проявляет агрессию

В большинстве случаев собаки смотрят на нас по позитивным причинам, однако иногда это может быть связано с агрессивным настроем.

При определении причины пристального взгляда важно обращать внимание на язык тела. Вот некоторые признаки, указывающие на то, что питомец может смотреть на вас агрессивно:

жесткость;

расширенные зрачки;

искривленный оскал;

уши, наклоненные вперед;

приподнятый хвост.

Выражение морды также может многое рассказать о том, что чувствует ваша собака. Если лоб вашей собаки нахмурен, скорее всего, она смотрит агрессивно. Рычание — еще один явный признак агрессивного взгляда.

Животное ищет указания

Ваша собака может пристально смотреть на вас не потому, что ищет что-то конкретное. Возможно, она ожидает указаний. Вы даже можете приучить свою собаку оглядываться каждый раз, когда ей нужны инструкции.

Должны ли вы смотреть на собаку в ответ?

Краткий ответ: нет. Ветеринары подчеркивают, что если вы уверены, что ваша собака смотрит на вас из любви или чего-то хочет, вы можете ответить ей любящим взглядом. Однако если это не ваша собака и вы с ней не очень хорошо знакомы, вам никогда не следует смотреть в ответ, даже если пес не кажется агрессивным.