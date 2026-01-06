Baltijas balss logotype
Три добавки к чаю и кофе, способствующие похудению 0 285

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три добавки к чаю и кофе, способствующие похудению

Здоровое снижение веса невозможно без соблюдения основных условий, таких как полноценный сон, регулярные физические нагрузки и корректировка рациона. Сосредоточившись только на одном аспекте, можно долго ждать результатов — требуется комплексный подход.

 

На пути к достижению здорового веса могут оказаться полезными небольшие хитрости, такие как добавление определённых ингредиентов в чай или кофе.

Корица

Эта специя изобилует антиоксидантами, которые не только обладают противовоспалительными свойствами, но и помогают поддерживать оптимальный уровень сахара в крови. Это особенно важно в процессе похудения, так как позволяет легче справляться с желанием перекусить сладким и углеводным.

По мнению диетологов, добавление четверти чайной ложки корицы в чай или кофе может улучшить углеводный обмен как минимум в 20 раз. Кроме того, её аромат помогает снизить чувство голода и предотвратить лишние перекусы.

Кардамон

Этот замечательный антиоксидант эффективно способствует сжиганию жира. Кардамон также способен расщеплять и выводить из организма «плохой» холестерин, что особенно актуально для людей с избыточным весом, а также положительно влияет на иммунную систему, помогая ей справляться с вирусами и бактериями.

Кроме того, кардамон богат железом, магнием, цинком, кальцием и фосфором — все эти элементы укрепляют здоровье, улучшают работу желудочно-кишечного тракта и ускоряют обмен веществ. Для одной чашки чая или кофе достаточно небольшой щепотки кардамона.

Лимон

Чай с лимоном многие считают «простудным» напитком, однако наслаждаться им можно и в обычное время. Важно лишь помнить, что врачи не рекомендуют добавлять лимон в кипяток, чтобы сохранить все его полезные свойства.

Лимон также можно добавлять в кофе без молока и сливок — это положительно сказывается на пищеварении и ускоряет обмен веществ. Сочетание «кофеин+лимон» работает удивительно эффективно.

Кроме того, лимон богат антиоксидантами, которые способствуют восстановлению клеток и тканей, а также помогают вырабатывать коллаген. Это важно для поддержания здоровья кожи, что также актуально в процессе похудения.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео