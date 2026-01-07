Baltijas balss logotype
«Это, безусловно, был акт агрессии»

В мире
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это, безусловно, был акт агрессии»

Неожиданные выводы и заявления в прямом эфире.

Темой первой в этом году теледискуссии "Kas notiek Latvijā?" на Латвийской ТВ стали сенсационные события в Венесуэле. Судья Европейского суда, профессор, доктор права Инесе Зиемеле была вынуждена признать, что захват президента Венесуэлы и предшествовавшая этому атака самолетами систем ПВО и других военных объектов является актом агрессии.

В свою очередь, эксперт по международной политике Мартиньш Варгулис признал, что "старый миропорядок перестал существовать". он, равно, как и посол Латвии в отставке Гинтс Егерманис признали, что США нарушили базовые принципы международного права. "Имело место и кратковременная оккупация Венесуэлы", - убежден эксперт в области международного права Марис Лейниекс.

#США #мнения #Латвия #Венесуэла #агрессия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

