Темой первой в этом году теледискуссии "Kas notiek Latvijā?" на Латвийской ТВ стали сенсационные события в Венесуэле. Судья Европейского суда, профессор, доктор права Инесе Зиемеле была вынуждена признать, что захват президента Венесуэлы и предшествовавшая этому атака самолетами систем ПВО и других военных объектов является актом агрессии.

В свою очередь, эксперт по международной политике Мартиньш Варгулис признал, что "старый миропорядок перестал существовать". он, равно, как и посол Латвии в отставке Гинтс Егерманис признали, что США нарушили базовые принципы международного права. "Имело место и кратковременная оккупация Венесуэлы", - убежден эксперт в области международного права Марис Лейниекс.