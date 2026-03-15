Иран объявил о новой волне ударов сверхтяжелыми ракетами

Дата публикации: 15.03.2026
Иран объявил о волне ударов сверхтяжелыми ракетами по центрам принятия решений.

Иран объявил о новой волне ударов с использованием сверхтяжелых ракет, нацеленных против центров принятия решений и военной инфраструктуры Израиля и США в регионе. Об этом сообщает гостелевидение исламской республики (IRIB).

Для атак используются ракеты Khorramshahr, Emad, Kheibarshekan и Qadr. Также впервые были применены сверхтяжелые твердотопливные ракеты Sejjil.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что конфликт с Ираном закончится в ближайшие несколько недель. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин, в свою очередь, отметил, что израильские военные совместно с американскими коллегами разрабатывают планы по продолжению операции против Ирана еще как минимум на три недели.

#Иран #США #Израиль #политика
