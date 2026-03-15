Meta планирует сократить 20% персонала или более, чтобы компенсировать дорогостоящие инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и подготовиться к повышению эффективности сотрудников. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

Высшее руководство корпорации сообщило о своих планах начальникам подразделений Meta и поручило им начать планирование по сокращению расходов, сказали два источника.

Четыре года назад Meta уже проводила масштабные сокращения штата, избавившись от 13% персонала, — уволены были 11 тыс. человек. Весной 2023 года Марк Цукерберг заявил о новых увольнениях — корпорация собиралась избавиться от 10 тыс. сотрудников, а еще 5 тыс. открытых вакансий закрыть.

После реструктуризации компания планировала отменить замораживание найма и трансфертов в каждой бизнес-группе — ограничения были введены в 2022 году.

В 2025 году Meta приняла решения вложить около $15 млрд в стартап Scale AI. По данным The Financial Times, инвестиция станет одной из крупнейших в области искусственного интеллекта (ИИ) и направлена на усиление позиций Meta в конкуренции с компаниями OpenAI, Google и Anthropic, которые активно развивают собственные продвинутые ИИ-модели.

«Мы строим лабораторию суперинтеллекта, чтобы превзойти всех», — сообщил один из источников FT. Новый ИИ-отдел был размещен в штаб-квартире компании в Менло-Парке (Калифорния), где для участников проекта выделены рабочие места недалеко от офиса Цукерберга.

Meta в том числе хочет использовать ИИ для внедрения в свои социальные сети, чтобы языковая модель могла имитировать действия пользователя платформы после его смерти. Корпорация уже подала патент на языковую модель, обучаемую на данных человека, оставленных в Сети, — истории публикаций, комментариях, лайках и других действиях.