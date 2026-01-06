Если вы страдаете от плохого сна и чувствуете себя «разбитым» по утрам, обратите внимание на свой ужин. Возможно, причина вашего недомогания кроется в неправильном выборе блюд. Диетолог-консультант Алексей Кабанов поделился рекомендациями о том, какие продукты лучше исключить после обеда.

По мнению диетолога, во второй половине дня стоит отдавать предпочтение легким блюдам, которые быстро усваиваются: фруктам, овощам, морепродуктам и яйцам. Мясные изделия, сосиски и колбасы лучше исключить — они медленно перевариваются, и вечером лишняя нагрузка на организм нежелательна. Также не рекомендуется есть копчености перед сном, так как они негативно сказываются на работе желудка, кишечника и печени. Продукты с высоким содержанием соли перегружают почки, поэтому их тоже лучше оставить до утра.

Кефир, творог и ряженка полезны для организма, но их следует употреблять только в первой половине дня. Кисломолочные продукты долго перевариваются, поэтому Алексей Кабанов не рекомендует их на ужин.

Согласно исследованию китайских ученых, люди, которые перед сном съедали два киви, значительно улучшали качество своего сна. Эти плоды содержат серотонин, который влияет на смену фаз сна и выработку мелатонина, необходимого для полноценного отдыха.

Еще один продукт, богатый мелатонином, — вишневый сок. Люди, которые на протяжении двух недель выпивали стакан этого сока перед сном, засыпали на 30% быстрее.

Для расслабления перед сном подойдет ромашковый чай. Этот напиток содержит апигенин, который мягко успокаивает организм, не вызывая привыкания. Достаточно выпить 270 мл ромашкового чая, чтобы ощутить положительный эффект.

Не забывайте, что помимо правильного питания, для улучшения сна важны регулярные физические нагрузки и соблюдение режима.