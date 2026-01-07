Чтобы «сохранить жизнь» своему питомцу и ощущать его присутствие даже после ухода, некоторые владельцы выбирают превращение своих животных в драгоценные камни.

В драгоценность можно преобразовать не только кота. В настоящее время существует множество компаний, предлагающих услуги по созданию «мемориального бриллианта». Это может показаться странным, но с научной точки зрения — вполне обоснованно.

Алмаз представляет собой совокупность атомов углерода, плотно «упакованных» в кристаллическую решетку. Например, если взять графит или уголь и поместить их в условия высокого давления и температуры, атомы углерода внутри этих материалов будут вынуждены сформировать такой узор, превращаясь в бриллиант.

Таким образом, как кусок угля, биологическую ткань можно конвертировать в алмаз, поскольку живые организмы в основном состоят из воды и углерода. После кремации специалисты собирают оставшуюся золу и очищают ее от примесей, оставляя только чистый углерод, который затем помещается в камеру с температурой около 1370°C и давлением 394 625 кг на квадратный дюйм. Процесс формирования алмаза занимает до восьми недель.

Множество компаний уже много лет занимаются этой необычной деятельностью. Несмотря на высокую стоимость услуги, процесс становится все более популярным, и люди превращают в бриллианты как своих близких, так и домашних животных.