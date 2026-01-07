Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На память: новая тенденция — превращение кота в бриллиант! 0 191

В мире животных
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На память: новая тенденция — превращение кота в бриллиант!

Чтобы «сохранить жизнь» своему питомцу и ощущать его присутствие даже после ухода, некоторые владельцы выбирают превращение своих животных в драгоценные камни.

 

В драгоценность можно преобразовать не только кота. В настоящее время существует множество компаний, предлагающих услуги по созданию «мемориального бриллианта». Это может показаться странным, но с научной точки зрения — вполне обоснованно.

Алмаз представляет собой совокупность атомов углерода, плотно «упакованных» в кристаллическую решетку. Например, если взять графит или уголь и поместить их в условия высокого давления и температуры, атомы углерода внутри этих материалов будут вынуждены сформировать такой узор, превращаясь в бриллиант.

Таким образом, как кусок угля, биологическую ткань можно конвертировать в алмаз, поскольку живые организмы в основном состоят из воды и углерода. После кремации специалисты собирают оставшуюся золу и очищают ее от примесей, оставляя только чистый углерод, который затем помещается в камеру с температурой около 1370°C и давлением 394 625 кг на квадратный дюйм. Процесс формирования алмаза занимает до восьми недель.

Множество компаний уже много лет занимаются этой необычной деятельностью. Несмотря на высокую стоимость услуги, процесс становится все более популярным, и люди превращают в бриллианты как своих близких, так и домашних животных.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Очаровательные пушистики: питание, привычки и интересные факты о хомяках
Изображение к статье: Одно из самых знаменитых мест Мирового океана. Иконка видео
Изображение к статье: Почему медведи любят сладкое, а коты – нет?
Изображение к статье: Почему черепахи обладают долгожительством?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео