В российском министерстве сказали, что внимательно отслеживают сообщения о высадке американских военных на судно Marinera в Северной Атлантике, которое шло под российским флагом.

"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан, требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину", – заявили в МИД РФ.

В Вашингтоне, похоже, проигнорировали требование Москвы. США намерены предать суду экипаж танкера "Маринера", сообщает Белый дом. Заявляется, что танкер "Маринера" незаконно транспортировал нефть Венесуэлы в нарушение санкций США.

Как сообщил bb.lv со ссылкой на Европейское командование США, сегодня США задержали танкер Bella 1 (Marinera) под флагом России после преследования от Венесуэлы. Судно было задержано за нарушение санкций США.

Американской абордажной команде помогали военные Великобритании. Шедшие на выручку корабли ВМФ России к моменту захвата не поспели.