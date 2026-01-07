Baltijas balss logotype
Москва осторожно отреагировала на задержание танкера под российским флагом

Дата публикации: 07.01.2026
Изображение к статье: Москва осторожно отреагировала на задержание танкера под российским флагом
ФОТО: пресс-фото

После задержания Соединенными Штатами танкера Bella 1 (Marinera), плывшего под российским флагом, МИД России выдвинул требования Соединенным Штатам.

В российском министерстве сказали, что внимательно отслеживают сообщения о высадке американских военных на судно Marinera в Северной Атлантике, которое шло под российским флагом.

"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан, требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину", – заявили в МИД РФ.

В Вашингтоне, похоже, проигнорировали требование Москвы. США намерены предать суду экипаж танкера "Маринера", сообщает Белый дом. Заявляется, что танкер "Маринера" незаконно транспортировал нефть Венесуэлы в нарушение санкций США.

Как сообщил bb.lv со ссылкой на Европейское командование США, сегодня США задержали танкер Bella 1 (Marinera) под флагом России после преследования от Венесуэлы. Судно было задержано за нарушение санкций США.

Американской абордажной команде помогали военные Великобритании. Шедшие на выручку корабли ВМФ России к моменту захвата не поспели.

#США #санкции #Великобритания #Венесуэла #задержание #политика
  • С
    Сарказм
    7-го января

    Гы, неужто Трампу таки надоел ботоксный вова с его понтами и он решил наплевать ему на плешь и посмотреть отличается ли он чем-то от бабушки (а он нет)? Ну хоть какой-то толк самодовольного петуха.

  • АП
    Алексей Попович
    7-го января

    Проглотят всё, как обычно, ну может озабоченность выразят. Может Алекс прав?

  • A
    Aleks
    7-го января

    Чувствуете разницу между СССР и фирмой ,, Россия,,управляемой сторонником Хабада Путиным? Сдал и танкер,а корабли не успели...В СССР военные успевали все,потому что независимые политики их не тормозили... Стыдоба,Наши деды воевали,, В армии Власова у Путина,видимо,деды воевали и всей его камарильи.👽👽👽

Видео