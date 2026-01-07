Соединенные Штаты преследовали нефтяной танкер, ранее известный как Bella 1, с тех пор, как он обошел частичную блокаду Венесуэлы и сорвал попытку береговой охраны США взять его на абордаж в конце прошлого месяца.

США провели операцию по захвату связанного с Венесуэлой нефтяного танкера в Северной Атлантике после многонедельной погони за ним.

"Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил корабль береговой охраны США "Манро", — говорится в сообщении Европейского командования США в сети X.

Захват танкера подтвердили в Министерстве транспорта РФ, связь с судном была утеряна. В ведомстве отметили, что действия военно-морских сил США нарушают Конвенцию ООН.

"В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", — говорится в сообщении.

По сообщениям американских СМИ, Россия направила подводную лодку для сопровождения пустого нефтяного танкера, который американские военные пытались захватить уже несколько недель.

Соединенные Штаты преследовали нефтяной танкер, ранее известный как Bella 1, с тех пор, как он обошел частичную блокаду Венесуэлы и сорвал попытку береговой охраны США взять его на абордаж в конце прошлого месяца.

Американские чиновники заявили, что танкер является частью теневого флота, перевозящего нефть для таких стран, как Венесуэла, Россия и Иран, в нарушение санкций США.

Данные отслеживания MarineTraffic показали, что в среду танкер приблизился к исключительной экономической зоне Исландии.

Россия направила "подводную лодку и другие военно-морские средства" для сопровождения танкера, сообщила во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

CBS News сообщила, что два американских чиновника подтвердили, "что Россия направила в качестве сопровождения подводную лодку и другие российские военно-морские суда".

Во вторник министерство иностранных дел России заявило, что "с озабоченностью" следит за преследованием США танкера. До появления сообщений об эскорте министерство сообщило государственным СМИ, что судно идет под российским флагом и находится далеко от побережья США.

"По неясным для нас причинам российское судно привлекает повышенное внимание военных США и НАТО, внимание, которое явно непропорционально его мирному статусу", - заявили в министерстве.

С момента преследования береговой охраной США судно сменило регистрацию на российскую, сменило название на "Маринера", а экипаж танкера, по сообщениям, в прошлом месяце нарисовал на нем российский флаг.

Эти события стали последними в рамках борьбы президента США Дональда Трампа с нефтяными танкерами, идущими в Венесуэлу и из нее в обход санкций.

Нефтяной танкер, который охраняется Россией, направлялся в Венесуэлу, но не перевозил груз, прежде чем ему удалось избежать блокады со стороны США.

Он находится под санкциями США с 2024 года из-за предполагаемых связей с Ираном и "Хезболлах".

Захвачен второй танкер

Военные США также объявили о захвате танкера, находящегося под санкциями, в Карибском море; это уже второе судно, захваченное американскими войсками в среду.

Американские военнослужащие "без происшествий задержали танкер, находящийся под санкциями и принадлежащий "теневому флоту", не имеющий гражданства. Задержанное судно, танкер "София", действовало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море», — говорится в сообщении Южного командования США, отвечающего за этот район.